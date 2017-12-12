12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 12°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 109.050 -0.10
  • Altın: 153,056 -0.15
  • Dolar: 3,8375 0.53
  • Euro: 4,5051 0.00

Dehşete düşüren olay!

»
Afyonkarahisar’da yanan samanlıkta direğe zincirle bağlanmış erkek cesedi bulundu
Dehşete düşüren olay!
Dehşete düşüren olay! Dehşete düşüren olay! Dehşete düşüren olay!

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve duyanların tüylerini dike diken eden olayda, bir samanlıkta çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri zincirle bağlı halde 30 yaşındaki erkek bir şahsın cesedini buldu. 

Edinilen bilgilere göre olay, Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köy’de meydana geldi. Köyde bir evin samanlığından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saat içerisinde yangını kontrol altına aldı. Ardından samanlığın içerisine giren itfaiye ve jandarma ekipleri samanlıkta bir direğe zincirle bağlanmış halde bir kişinin cesedini buldu. Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatan ekipler hayatını kaybeden şahsın Ali Çaputçu (30) olduğunu belirledi. Yapılan ilk belirlemelere göre Çaputçu’nun yangından çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Çaputçu’nun direğe kim ya da kimlerin niçin zincirle bağladığının aydınlatılması için jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği öğrenilirken, talihsiz adamın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Dehşete düşüren olay!Dehşete düşüren olay!Afyonkarahisar’da yanan samanlıkta direğe zincirle bağlanmış erkek cesedi bulundu
İstanbul'da acil servisler doldu taştı!İstanbul'da acil servisler doldu taştı!Yurtta etkili olan hava değişikliği vatandaşları hasta ediyor. Grip salgınları nedeniyle hastanelerin acil servisleri doldu taştı.
Kadının isyanı! Bu adamdan ne zaman kurtulacağımKadının isyanı! Bu adamdan ne zaman kurtulacağımGözyaşları içinde 23 senedir çektiğini anlatan Hava S., "Yakalanmasını istiyorum. Bana yaşama şansı yok mu? Ben ne zaman bu adamdan kurtulacağım?" diye konuştu
Sınıfta arkadaşını öldürmüştü! Testere...Sınıfta arkadaşını öldürmüştü! Testere...Rize'de, ders sırasında arkadaşını bıçaklayarak öldüren liseli katil zanlısının, korku filmi Testere'nin oyununun bağımlısı olduğu ortaya çıktı.
Roma dönemine ait! Satmak isterken yakalandılarRoma dönemine ait! Satmak isterken yakalandılarMuğla’da, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda milyonlarca lira değerindeki Roma dönemine ait iki adet tarihi eseri satmaya çalışan iki şüpheli gözaltına alındı.
Korkunç! Oğlunu yerin 3 metre altına indirip...Korkunç! Oğlunu yerin 3 metre altına indirip...Adana'da yerin 3 metre altına yapılan çöp konteyneri içine çocuğunu indirip, atık toplatan baba görenleri şaşırttı.
  • Kayak merkezinde arbede! Olayda 5 kişi yaralandı12 Aralık 2017 Salı 12:02
  • 8 milyon liralık araç çürüyor!12 Aralık 2017 Salı 11:29
  • Vahşet! 2 kişi katledildi, cesetleri yakıldı09 Aralık 2017 Cumartesi 16:20
  • Bebeğini denize atmıştı!07 Aralık 2017 Perşembe 14:20
  • 60 yıllık hayal, Ünlendi Barajı gerçek oluyor07 Aralık 2017 Perşembe 11:43
  • Meteoroloji'den 8 ile kar yağışı uyarısı!07 Aralık 2017 Perşembe 09:57
  • Sıcaklık eksi 17 dereceyi gördü07 Aralık 2017 Perşembe 09:55
  • Korkunç! Tavandan kurtçuklar düşünce anladı...06 Aralık 2017 Çarşamba 14:09
  • Halep'teki iç savaş, filmleri Şanlıurfa'ya taşıdı05 Aralık 2017 Salı 15:42
  • Öğrenci midibüsü devrildi: Çok sayıda yaralı...05 Aralık 2017 Salı 13:05
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri