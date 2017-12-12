Dehşete düşüren olay!

Afyonkarahisar’da yanan samanlıkta direğe zincirle bağlanmış erkek cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da meydana gelen ve duyanların tüylerini dike diken eden olayda, bir samanlıkta çıkan yangının ardından itfaiye ekipleri zincirle bağlı halde 30 yaşındaki erkek bir şahsın cesedini buldu.



Edinilen bilgilere göre olay, Şuhut ilçesine bağlı Mahmut Köy’de meydana geldi. Köyde bir evin samanlığından duman çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen jandarma ve itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saat içerisinde yangını kontrol altına aldı. Ardından samanlığın içerisine giren itfaiye ve jandarma ekipleri samanlıkta bir direğe zincirle bağlanmış halde bir kişinin cesedini buldu. Cesedin kimlik tespiti için çalışma başlatan ekipler hayatını kaybeden şahsın Ali Çaputçu (30) olduğunu belirledi. Yapılan ilk belirlemelere göre Çaputçu’nun yangından çıkan dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Çaputçu’nun direğe kim ya da kimlerin niçin zincirle bağladığının aydınlatılması için jandarma tarafından başlatılan soruşturmanın geniş çaplı olarak devam ettiği öğrenilirken, talihsiz adamın cesedi ise otopsi yapılmak üzere Şuhut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı