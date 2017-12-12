12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Mescid-i Aksa'ya Yahudi baskını!

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Mescid-i Aksa'ya Yahudi baskını!
İsrail polisi eşliğindeki 49 fanatik Yahudi'nin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediği bildirildi.
Mescid-i Aksa'ya Yahudi baskını! Mescid-i Aksa'ya Yahudi baskını! Mescid-i Aksa'ya Yahudi baskını!

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs tarafından yapılan yazılı açıklamada, "49 fanatik Yahudi, Harem-i Şerif’in kapılarında ve avlularında yoğun olarak bulunan İsrail polisi eşliğinde Aksa'ya baskın düzenledi." ifadelerine yer verildi. 

Görgü şahitlerine göre, Mescid-i Aksa'nın avlularında dolaşan bazı fanatik Yahudilerin Silsile kapısından çıkışı sırasında Talmudik ayinler düzenlediği belirtildi. 

Yahudi takvimine göre Hanuka bayramının kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının artması bekleniyor. 

İsrail yönetimi 2003'ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa'nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif'in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor. 

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor. Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun bulunduğu Mescid-i Aksa Külliyesi altında Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor. 

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