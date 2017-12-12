12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:12Öğle 13:05İkindi 15:22Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 12°C Adana
    • 11°C Adıyaman
    • 8°C Afyon
    • -9°C Ağrı
    • 7°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 5°C Artvin
    • 14°C Aydın
    • 14°C Balıkesir
  • BIST: 109.050 -0.10
  • Altın: 153,056 -0.15
  • Dolar: 3,8375 0.53
  • Euro: 4,5051 0.00

Doğu Anadolu Gözlemevi kızılötesini de 'görecek'

»
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG), Türkiye'de ilk kez kızılötesi bölgede de gözlem yapılabilecek.
Doğu Anadolu Gözlemevi kızılötesini de 'görecek'
Doğu Anadolu Gözlemevi kızılötesini de 'görecek' Doğu Anadolu Gözlemevi kızılötesini de 'görecek' Doğu Anadolu Gözlemevi kızılötesini de 'görecek'

Kentteki 3 bin 170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepeleri'nde, Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde, Kalkınma Bakanlığı ve Atatürk Üniversitesi desteğiyle 2012 yılında yapımına  başlanan ve ülkenin 2023 vizyon projelerinden olan DAG'ın inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. İnşaatı 2018'de tamamlanacak DAG'da ilk gözlemin 2020 yılında yapılması bekleniyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, DAG'ın, Kalkınma Bakanlığının desteklediği en büyük yatırım araştırma projesi olduğunu vurgulayarak, desteklerinden ötürü Cumhurbaşkanı Recep  Tayip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a teşekkür etti.

Böyle bir yatırımın ülkeye kazandırılmasının önemine dikkati çeken  Çomaklı, "Bu tesis, kuracağımız ekipman ve laboratuvarlarla 4 metre çap altındaki  bütün gözlemevi istasyonlarının bakım ve onarım merkezi olacak." dedi. Prof. Dr. Çomaklı, DAG'ın yapımının başarıyla yürütüldüğüne işaret  ederek, "DAG, 4 metre çaplı aynası ile Türkiye’nin en büyük teleskobuna sahip ve  ilk kez kızılötesi bölgede gözlem yapacak, uluslararası düzeyde son teknolojik  ekipmanlarıyla bir gözlemevi olacak." diye konuştu.

DAG teleskobunun adaptif optik sisteminin tasarımı ve üretimi ile  gözlemevi kontrol sistemi yazılımlarının ATASAM bünyesindeki DAG Teknik Ekibi  tarafından tamamen yerli imkanlarla gerçekleştirildiğine işaret eden Çomaklı,  gözlemevinin, Avrupa'nın en büyük ayna kaplama ünitesine de sahip olacağını  söyledi.

Çomaklı, DAG'daki çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

"2014 ve 2015 yılında sırasıyla DAG teleskop ve kubbe ihaleleri  yapılmış ve üretimleri Belçika ve İtalya’da başlamıştır. DAG teleskobunun fabrika  kurulumu ve testleri aşamasına geçilmiş ve İtalya'da fabrika kurulumu  başlatılmıştır. En önemli ekipmanı 4 metrelik ayna 2016 yılında Almanya’da  üretilmiş ve teslim alınmış ardından kaplanmak üzere Rusya'ya gönderilmiştir.  Yaklaşık 2500 dönümlük gözlemevi yerleşkesi için planlanan arazinin Atatürk  Üniversitesine esas tahsisi yapılarak tapusu alınmıştır. Aynı zamanda odak  düzlemi aygıtları için uluslararası duyuruya çıkılmış gözlemevi yerleşkesinde  gereken altyapının yüzde 85'i tamamlanmıştır. Gözlemevinin jeneratör ihalesi  yapılmış ve diğer enerji ekipmanlarının ihalelerine çıkılmıştır. Ayrıca bu yıl  Atatürk Üniversite yerleşkesinde DAG’ın optik laboratuvar inşaatının  başlatılmasına yönelik arazi, alt ve üst yapısal işlemler de başlatılmıştır."

OPTİK ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN DÜNYADA TEK

Üniversitenin Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürü  ve DAG Proje Yürütücüsü Doç. Dr. Cahit Yeşilyaprak da DAG'da optik özellikleri  bakımından sınıfında dünyada tek olma özelliği taşıyan teleskobun yer alacağını  vurguladı.

DAG'da ilk ışığın 2020 yılında alınacağını ifade eden Yeşilyaprak,  dünyadaki birçok üniversitenin işbirliği yapmak ve gözlemevinden faydalanmak için  şimdiden başvurduğunu kaydetti.

Yeşilyaprak, gözlemevinin içinde ve üzerinde bulunacak sistemden  dolayı inşaatın zor ilerlediğini belirterek, teleskoba ilişkin şu bilgileri  paylaştı:

"DAG, Türkiye'nin en büyük 4 metre çaplı, tek parça aynaya sahip ilk  kızıl ötesi teleskobu. Bu çapta dünya üzerinde 10 teleskop var ama bizim  eklediğimiz birkaç optik ve son teknolojik özelliklerle dünyada bu sınıftaki tek  teleskop olacak. Tüm tasarım ve yazılım kısmı Türk ekip tarafından  yapıldı. Burada bu enlem boylamda bu çapta dünya üzerinde teleskop yok. Büyük  teleskopların tamamına baktığımızda Hawaii ve Şili'de var. Orada gündüz olduğunda  burası gece olduğundan oradaki projelerin devamı için şu anda burası cazip  yer haline geldi."

Doç. Dr. Yeşilyaprak, "Bütün dünyanın astronomi ve bilim camiasının  gözü bu teleskopta. Nedeni, gece gündüz farkını ortadan kaldıracak enlem ve  boylamdayız. Erzurum'da kar yağışının fazla ancak nemin az olması, havanın soğuk  olması, astronomik açıdan en önemli avantajlardan biri. Biz kızıl ötesi gözlem  yapacağımız için soğuk hava ideal bir durum. Kar yağışı da atmosferi temizlediği  için önemli." ifadelerini kullandı.

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu ise gözlemevi tamamlandığında, kuzey  yarım küre ile güney yarım küre arasında uzayın 24 saat kesintisiz  izlenebileceğini belirterek, DAG'ı hızla bitirmek için üniversite ile el  birliğiyle uğraştıklarını, Erzurum'da bilim insanlarına hizmet etmenin  mutluluğunu yaşayacaklarını dile getirdi.

Azizoğlu, "Erzurum, bölgemizin en bakir yerlerinden biri. Hava  kirliliği açısından bölgemizin en temiz yerlerinden. Şu anda gözlemevinin  yapıldığı yer uzayın en güzel izlenebildiği bir coğrafyamız. Bundan dolayı burası  tespit ve tercih edildi. Türkiye'nin de bu anlamda uzayın izleneceği bu özellikte  bir yeri yok." değerlendirmesinde bulundu.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Doğu Anadolu Gözlemevi kızılötesini de 'görecek'Doğu Anadolu Gözlemevi kızılötesini de 'görecek'Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi'nde (DAG), Türkiye'de ilk kez kızılötesi bölgede de gözlem yapılabilecek.
Meclis'te kavga çıktı!Meclis'te kavga çıktı!Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmeleri sırasında gerginlik yaşandı
ABD'den flaş Esed açıklamasıABD'den flaş Esed açıklamasıABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir diplomat Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un gün içerisinde bir açıklama yapacağını söyledi.
Hastanede şok!Hastanede şok!Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi çekilerek kontrol edilen Brezilyalı yolcunun 52 prezervatif içinde kapsül halinde 580 gram kokain yuttuğu belirlendi
Yerli ve milli silahlarımız damga vurduYerli ve milli silahlarımız damga vurduOtokar, Kuveyt'te Cobra II ve Arma 6x6 araçlarını görücüye çıkardı.
Rus basını: S-400'ler masadan döndü!Rus basını: S-400'ler masadan döndü!Rus basını, Putin'in Ankara’da bulunduğu sırada, Erdoğan’la gerçekleşen basın toplantısında S-400 anlaşmasının imzalanacağını ancak bu fikirden son anda vazgeçildiğini yazdı.
  • Türkiye'den Kuveyt çıkarması12 Aralık 2017 Salı 16:40
  • Kaçak elektrik kullanırken yakalanan dayı izlenme rekoru kırıyor12 Aralık 2017 Salı 16:22
  • İsrail Gazze'yi vurdu! Şehitler var12 Aralık 2017 Salı 15:32
  • FETÖ'cü Gültekin Avcı'ya istenen ceza belli oldu!12 Aralık 2017 Salı 15:24
  • Nur Yerlitaş kendini böyle savundu!12 Aralık 2017 Salı 15:01
  • FETÖ yine 'bahar' dedi!12 Aralık 2017 Salı 14:48
  • Orgeneral Akar'dan memleketine cami12 Aralık 2017 Salı 14:40
  • Çavuşoğlu: Tehditler geliyor, ansızın girebiliriz!12 Aralık 2017 Salı 14:00
  • Richard Moore Türkiye'ye böyle veda etti12 Aralık 2017 Salı 13:06
  • 'Kendisini kurtarmak için savaş çıkartabilir'12 Aralık 2017 Salı 13:00
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri