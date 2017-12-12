Arda Turan'dan duygusal paylaşım

İspanya Ligi’nde Barcelona forması giyen Arda Turan, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu, kendisinin milli takım formasını giyen bir çocuğun fotoğrafını paylaştı ve duygusal bir açıklama yayınladı.
İŞTE O DUYGUSAL MESAJ
Arda Turan, ”İnsan yaptıklarıyla yapamadıklarının, günahlarıyla sevaplarının, hatalarıyla doğrularının...Ve daha bir çok şeyin toplamı aslında. Hepimiz istiyoruz; nefes aldığımız her saniye doğruları yapalım, hep zirvede olalım. Ama hayat bazen insanın istediği gibi gitmiyor. Onun da bir sebebi var; hayat sana bazı şeyleri öğretmek istiyor. Bu yüzden nefes aldığımız her dakika öğreniyoruz. Ben de öğreniyorum. Yıllar sonra biri gelip "Bu hayatta yapabildiğin en iyi şey neydi?" diye sorsa, düşünmeden bu fotoğrafı gösteririm. Bir çocuğun hayatına dokunabilmek, seni hiç tanımamış olmasına rağmen seni sevebilmesi, sırtına ismini yazdırabilmesi. Geri kalanı mı? O da zaten günahlarımızla, sevaplarımızla hayatın kendisi. Hayatımın kendisi; herkes gibi...” ifadesini kullandı.
- Bara alınmayan özel harekatçı kurşun yağdırdıEmin Pazarcı'dan bomba 'İlgezdi 'iddiasıNur Yerlitaş kendini böyle savundu!Arda Turan'dan duygusal paylaşımHapiste kavgaya karışan Pistorius yaralandı!Mescid-i Aksa'ya Yahudi baskını!FETÖ yine 'bahar' dedi!Hamadallah BM'yi görevini yapmaya çağırdıİngiltere’de enflasyon beklentinin üzerinde arttıÇin, Rusya ve Hindistan 10 konuda anlaştı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:40 Güneş 08:12 Öğle 13:05 İkindi 15:22 Akşam 17:44 Yatsı 19:10
- 21°C Adana
- 13°C Adıyaman
- 11°C Afyon
- -8°C Ağrı
- 13°C Amasya
- 10°C Ankara
- 19°C Antalya
- 7°C Artvin
- 14°C Aydın
- 16°C Balıkesir
- BIST: 109.371 0.20
- Altın: 153,120 -0.11
- Dolar: 3,8294 0.32
- Euro: 4,5101 0.11
Arda Turan'dan duygusal paylaşım
İspanya Ligi’nde Barcelona forması giyen Arda Turan, kendisine ait sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Yıldız oyuncu, kendisinin milli takım formasını giyen bir çocuğun fotoğrafını paylaştı ve duygusal bir açıklama yayınladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Bara alınmayan özel harekatçı kurşun yağdırdı
- Yönetmenin cenazesinde konuştular: Şoktayım!
- Gönlünü değil canını aldı
- Kadıköy'de denizde ceset bulundu
- Hayat karartan oyun! Havaya attılar ve...
- Diriliş Ertuğrul'da flaş gelişme! Açıklama geldi
- O cinayetle ilgili şok görüntüler ortaya çıktı
- İsveç, Türk kadını konuşuyor! Yılın kahramanı oldu
- Ünlü yönetmeni öldüren figüran çıktı!
- Toptancı halindeki düello kanlı bitti
- Görünce gözyaşlarını tutamadı!
- Şiddet mağduru kocanın dramı
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.