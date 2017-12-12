Emin Pazarcı'dan bomba 'İlgezdi 'iddiası

Gazeteci Emin Pazarcı, Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında ciddi yolsuzluk iddiaları olduğunu ileri sürdü. ‘’Battal İlgezdi battal boyu rezilliğin altına imza attı " iddiasında bulundu..

PUTİN’İN ANKARA ZİYARETİ

Programda, Rusya Devlet Başkanı Vlademir Putin’in Ankara ziyaretinin yanı sıra Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması kararı da masaya yatırıldı. Programda ,İslam İşbirliği Teşkilatı Toplantısından beklentilerde değerlendirildi.

S400 FÜZELERİ YOL AYRIMI

Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar,Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Vlademir Putin’in 1 yıl içinde 7 kere görüştüğünü hatırlattı, Rusya ve İran’la Suriye politikalarımızın uyuştuğuna vurguladı.ABD ile yolların ayrıldığını Putin’in Ankara ziyaretinin tesadüfi olmadığını belirtti.Tayyar:’’S 400 Füze alımları sıradan bir olay değil yol ayrımının işareti olarak görünüyor ‘’dedi.

TRUMP MİSYONUNU YERİNE GETİRİYOR

Eski Diyarbakır Milletvekili Ömer Vehbi Hatipoğlu da, ABD’nin Ortadoğu’da müttefiğinin kalmadığı yorumunu yaptı.Hatipoğlu’na göre ,Trump’ın Kudüs girişimiyle Yahudi lobisinde yer edinmek istiyor , yeni müttefiklerini test ediyor. Bu şebekelerin atadığı ya da kullandığı insanların ABD’ye başkanı olduğunu savunan Hatipoğlu; ABD başkanlarının İsrail’in güvenliğini sağlamak zorunda olduğunu sözlerine ekledi.Hatipoğlu,ABD başkanlarının İsrail’in güvenliğini sağlayacağına dair yemin ettiğini de sözlerine ekledi.

İSLAM DÜNYASININ LİDERİ ERDOĞAN

Programda Türkiye’nin Kudüs konusundaki hassasiyeti ele alındı.Çarşamba günü toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatının gündem maddesinde ABD’nin Kudüs hamlesi bulunuyor.Mehmet Acet, Kral Faysal’ın 48 yıl önce yardım çağrısında bulunduğu Mescid-i Aksa konuşmasını emsal gösterdi.İslam İşbirliği Teşkilatının İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde bir araya geleceğini hatırlattı. Acet ,’’ 48 yıl sonra bu rölü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üstlendi’’ dedi.

ATAŞEHİRDE BATTAL İLGEZDİ ŞOKU

Chp ‘deki Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi’nin yolsuzluk skandalı iddiaları da ele alındı Emin Pazarcı, ’’ Battal ilgezdi battal boyu rezilliğin altına imza attı çok ciddi yolsuzluk iddiaları var’’ dedi. İlgezdi’nin karısının DHKPC ile ilişkisi olduğu iddialarına dikkat çekti.Pazarcı:,’’Bir Milyonluk rezidansların 250 Bin liraya verildiğini’’ iddia etti ve ’’Battal İlgezdi’nin eşi Gamze İlgezdi’nin deve dişi adayların arasından sıyrılarak milletvekili listesine girişine’’ vurgu yaptı.