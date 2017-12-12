İsrail'i en çok korkutan senaryo!

İsrail'in Müslümanların 'kırmızı çizgisi' olarak tanımlanan Kudüs'e yönelik işgali ABD'nin 'başkent' kararıyla birlikte şiddetini artırıyor.

İstanbul'da Çarşamba günü olağanüstü toplanacak İslam İşbirliği Teşkilatı'nda askeri ve ekonomik kararların alınması bekleniyor. Bu kapsamda teşkilata üye ülkelerin askeri gücünün, İsrail'in katbekat üstünde olduğu ve olası bir harekatta da bu üstünlüğünü ortak kara, deniz ve hava üsleri üzerinden net bir şekilde uygulayabileceği görülüyor.

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İsrail'in Mescid-i Aksa saldırıları sonrası kurulan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Kudüs'teki işgale karşı Müslümanlar için umut ışığı taşıyor. Bu kapsamda ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını açıklamasının ardından gözler yeniden bölgeye çevrildi.

Müslümanları sokaklara döken karar sonrası İİT, Türkiye'nin çağrısıyla İstanbul'da Çarşamba günü olağanüstü toplanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İİT Dönem Başkanı sıfatıyla net mesajlar vereceği zirvede İsrail'e karşı önemli adımların atılması bekleniyor.

BM'DEN SONRA DÜNYADA İKİNCİ

Birleşmiş Milletler'den sonra en çok üyeye sahip ve uluslararası arenada temsil gücü yüksek olan örgüt, askeri ve ekonomik yaptırımlara imza atabilir.

İslam Konferansı Teşkilatı (İKT) olarak bilinen oluşumun kuruluş tarihi 1969. Bu tarihten 42 yıl sonra grubun adı İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olarak değiştirilmişti.

İSRAİL'E KARŞI İSLAM ORDUSU KURULURSA

İslam İşbirliği Teşkilatı'na üye ülkelerin askeri olarak bir araya gelmesi durumunda, dünyanın en büyük ve geniş ordusunun da oluşacağı biliniyor. 1 milyar 674 milyon 526 bin 931 nüfuslu ülkelerdeki aktif asker sayısı en az 5 milyon 206 bin 100.

Öte yandan savunmaya ayrılan 174 milyar 728 milyon 420 bin dolar bütçe de dikkatleri çekecek ölçüde.

İSTANBUL'UN YARISI

İsrail'in durumu ise oldukça geride. İslam ülkelerinin ortasında Kudüs'ü işgale girişen ülkenin nüfusu 8 milyon 49 bin 314. Sadece İstanbul'un nüfusu 14 milyonu aşıyor.

İsrail'in işgal güçlerinde ise 160 bin aktif asker bulunuyor. Savunma bütçesine ise 15 milyar 600 milyon dolar ayrılıyor.

İSLAM ÜLKELERİ İSRAİL'İ KUŞATIR

İİT'den çıkabilecek kararlardan biri de birkaç ülkenin görevlendirildiği bir 'Kudüs görev grubu' oluşturulması. Bu kapsamda askeri adımların da atılması bekleniyor.

Afrika'dan Asya'ya geniş coğrafyadaki teşkilat üyesi ülkelerin orduları, İsrail'i geride bırakıyor. Bu kapsamda olası bir İslam ordusu kurulması, İsrail'in askeri olarak kuşatılması anlamını taşıyor.

İLK ETAPTA 250 BİN ASKER

Olası bir harekat durumunda 250 bin askerin ilk etapta katılım sağlaması bekleniyor. Bu kapsamda Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin çalışmaları doğrultusunda en kritik bölgelerde var olan üsler kullanılacak ve ortak yeni üsler kısa sürede inşa edilebilecek.

SICAK TEMAS ROTASI

İsrail'e yakın noktalardaki kara üsleriyle sıcak temas rotası oluşturulabilecek. Bölgeye uzak bölgelerden gelen uçakların ilk etapta toplanabileceği hava üsleri de bulunuyor. Akdeniz ve Kızıldeniz üzerinden ise İsrail'in kısa sürede çok sayıda gemiyle karşılaşması söz konusu.

Karada 500 tank ve zırhlı araç, havada 100 uçak ve 500 taarruz helikopteri, denizdeyse 50 gemi ve denizaltının kısa sürede harekete geçmesi mümkün.

GEREKLİ TEÇHİZAT VAR

İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin askeri düzeydeki seviyesi de dikkati çekiyor. Kara, Deniz ve Hava'da uluslararası harekata imza atabilecek teçhizatlar mevcut durumda.

SADECE TÜRKİYE BİLE ÜSTÜN

Türkiye de kara, hava ve deniz üzerinden önemli bir harekat merkezi rolü üstlenebilecek. Fırat Kalkanı Harekatı gibi başarılı bir sınır ötesi operasyona yakın dönemde imza atan Türkiye, dünyanın 7'nci gücü durumunda. NATO ülkeleri arasında da en kalabalık orduya sahip ikinci ülke. Türkiye yaklaşık 4 bin tanka, bin uçak ve havacılık aracına sahip. Donanmada son yıllarda atılan adımlar kapsamında da 194 araç bulunuyor.

Pakistan da tek nükleer silaha sahip Müslüman ülkesi olarak 57 ülke arasında önemli bir konuma sahip.

İslam İşbirliği Teşkilatı'nın 57 üyesi var:

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei, Burkina-Faso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen.

ERDOĞAN NET MESAJ VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması kararına ilişkin olarak zirveye saatler kala önemli mesajlar verdi.

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Malezya Savunma Bakanı Hüseyin de Trump'ın 'Kudüs' kararının Müslümanlara yapılmış bir darbe olduğunu vurgulayarak, "Malezya Silahlı Kuvvetleri, Kudüs konusunda görev almaya her zaman hazır" dedi.

TÜRKİYE İTTİFAKLAR KURUYOR

Türkiye, teşkilatın üye ülkeleriyle son yıllarda birçok işbirliğine imza atmış durumda.

Komşu Irak'taki ortak tatbikatlarla bölgedeki terör unsurlarına net mesajlar verilirken Katar, Somali gibi Körfez ve Afrika ülkeleriyle de işbirliklerine imza atılıyor. Bu noktada Türkiye'nin İslam ordusu modeline yakın tatbikatlara imza attığı görülüyor. Çok sayıda İslam ülkesiyle harekat kabiliyetini geliştirici askeri işbirlikleri kuruluyor

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