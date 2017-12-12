12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Bara alınmayan özel harekatçı kurşun yağdırdı

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Bara alınmayan özel harekatçı kurşun yağdırdı
Bacaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis E.B. başına aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı
Bara alınmayan özel harekatçı kurşun yağdırdı Bara alınmayan özel harekatçı kurşun yağdırdı Bara alınmayan özel harekatçı kurşun yağdırdı

İzmit'te, özel harekât polisi E.B. dün gece iddiaya göre, kendisini bara almayan görevlilerle tartıştı. Görevlilerin sopalarla saldırması üzerine E.B., 2 kişiyi tabancayla bacaklarından vurdu. Aldığı darbelerle yaralanan polis ve 2 kişi tedavi altına alındı.

DHA'nnı haberine göre olay, dün gece İzmit Barlar Sokağı'nda meydana geldi. Bursa'da görevli olan özel harekât polisi E.B., bir bara girmek istedi. Ancak, barın girişinde görevli V.B. ve E.Ç., E.B.'yi bara almadı. Bunun üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine V.B., E.Ç. ve yanlarında bulunan 3 kişi, polise sopalarla saldırdı. Başına aldığı darbelerle yere düşen E.B. toparlanarak üzerinde bulunan beylik tabancasını çıkarıp ateş etti. V.B. ve E.Ç. kurşunların bacaklarına isabet etmesi sonucu yaralandı. E.B. ise başına aldığı darbelerle baygınlık geçirdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Bacaklarından yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis E.B. ise başına aldığı darbeler nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Polis, güvenlik kameraları görüntülerine el koyarken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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