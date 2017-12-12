12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Pasaportlara yeni yıldan itibaren zam geliyor

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Pasaport ücretlerine yeniden değerleme zammı geliyor. Yeni yıldan itibaren pasaport almak isteyenler yüzde 14.7 oranında daha fazla para ödeyecek.
Pasaportlara yeni yıldan itibaren zam geliyor
Pasaportlara yeni yıldan itibaren zam geliyor Pasaportlara yeni yıldan itibaren zam geliyor Pasaportlara yeni yıldan itibaren zam geliyor

2018 yılı için yüzde 14.7 olarak belirlenen yeniden değerleme oranı, Bakanlar Kurulu değişiklik yetkisini kullanmazsa, kamunun sunduğu vergi, harç ve cezalara aynı oranda zam gelmesine neden olacak.

Zamlı fiyatlardan pasaport ücretleri de etkilenecek.

Buna göre bir yıllık pasaport harcı 25,8 lira artışla 175.5 liradan 201.3 liraya çıkacak.

3 yıldan fazla süreli pasaport harcı ise 573,10 liradan 657.4 liraya yükselecek.

Zamdan etkilenmek istemeyenlerin yıl sonuna kadar vakti var.

Mevcut pasaport ve harç fiyatları şöyle:

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