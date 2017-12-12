İsrail Gazze'yi vurdu! Şehitler var

İsrail'in Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin insansız hava aracı saldırısında Filistinlilerin yaşamını yitirdiğini son dakika koduyla duyurdu.
Habere göre, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen saldırıda iki can kaybı var.
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İsrail'in Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin insansız hava aracı saldırısında Filistinlilerin yaşamını yitirdiğini son dakika koduyla duyurdu.
Habere göre, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen saldırıda iki can kaybı var.
Ayrıntılar Geliyor...