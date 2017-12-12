12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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İsrail Gazze'yi vurdu! Şehitler var

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İsrail Gazze'yi vurdu! Şehitler var
Gazze Şeridi'ni hedef alan insansız hava aracının iki Filistinli'yi vurduğu öğrenildi.
İsrail Gazze'yi vurdu! Şehitler var İsrail Gazze'yi vurdu! Şehitler var İsrail Gazze'yi vurdu! Şehitler var

İsrail'in Haaretz gazetesi, Tel Aviv yönetiminin insansız hava aracı saldırısında Filistinlilerin yaşamını yitirdiğini son dakika koduyla duyurdu.

Habere göre, Gazze Şeridi'nde gerçekleşen saldırıda iki can kaybı var.

Ayrıntılar Geliyor...

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