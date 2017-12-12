12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Robocop jandarmalar görev başında

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Robocop jandarmalar görev başında
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan 'takbul gözlüğü' sayesinde şüpheliler ve suçlular gözden kaçmayacak.
Robocop jandarmalar görev başında Robocop jandarmalar görev başında Robocop jandarmalar görev başında

Güvercinlik Jandarma Karakolu önünde jandarma ekipleri tarafından takbul gözlükleriyle uygulama yapıldı. Türkiye’de sadece 10 adet olan takbul gözlükleri ile kimlik ve araç sorgusu yapan jandarma ekipleri saniyeler içerisinde sorgulamayı bitirdi.

YÜZ TANIMA SİSTEMİ VAR

Güneş gözlüğü şeklinde olan takbul gözlüğü insan yüzünü tanımlama özelliğine sahip. Araç plaka sorgusu da yapabilen gözlük otomobil çalıntı ise plakanın o araca ait olup olmadığını, gerçek aracın başka bir marka olduğunu söylüyor. Görüntülü ve sesli olarak çalışabilen gözlük sayesinde kimlik sorgulaması ise 1 saniyede yapılıyor.

Mobil hat üzerinden jandarmanın ve Emniyet Genel Müdürlüğünün verilerini inceleyen gözlük, ehliyet, pasaport, kimlik kartı, araç plakası bilgileri ve suçlunun yüz tanımasını yaparak jandarma ekiplerinin işini kolaylaştırıyor. Uygulamayı gören vatandaşlar ise uzun süre kimlik sorgusunda beklediklerini, bu teknoloji ile kısa sürede uygulamadan geçebileceklerini ifade ettiler.

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Robocop jandarmalar görev başındaRobocop jandarmalar görev başındaJandarma Genel Komutanlığı tarafından askerlere dağıtılan 'takbul gözlüğü' sayesinde şüpheliler ve suçlular gözden kaçmayacak.
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