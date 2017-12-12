Antalyaspor yenilgiye rağmen turladı!

İlk maçı 3-0 kazanan Antalyaspor rövanşta ise 3-2'lik skorla yenilmesine rağmen tur atlayan taraftoldu.
25. dakikada Moestafa El Kabir'in golüyle öne geçen Antalyaspor'a 40. dakikada Mustafa Yüksektepe yanıt verdi. Emre Güral 59'da penaltıdan skoru yeniden Antalyaspor lehine çevirirken, bu kez 84'te Koray Kurt penaltıdan dengeyi getirdi. Dakikalar 90'ı gösterdiğinde konuk takımdan İlhan Faruk Güler tabelayı ilan etti; 2-3
Alınan bu sonucun ardından Antalyaspor adını son 16'ya yazdırdı.
Stat: Antalya
Hakemler: Kadir Sağlam, Mehmet Şahan Yılmaz, Ata Yıldırım
Antalyaspor: Ozan Evrim Özenç, Nazım Sangare, Yusuf Çelik, Diego, Musa Nizam, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş (Dk. 71 Zeki Yıldırım), Menez (Dk. 61 Deniz Kadah), El Kabir, Aydın Karabulut (Dk. 46 Charles), Emre Güral
Orhangazi Belediyespor: Erman Öztürk, Kadir Gezer, Muhammet Çiçek, Uğur Adem Gezer, Mustafa Demir (Dk. 68 Murat İrişli), Hasan Kul, Oğuz Küçük, Yunus Topcu (Dk. 77 İlhan Faruk Güler), Mustafa Yüksektepe (Dk. 65 Yunus Öz), Yunus Emre Mest, Koray Kurt
Goller: Dk. 25 El Kabir, Dk. 59 Emre Güral (Penaltıdan) (Antalyaspor) Dk. 40 Mustafa Yüksektepe, Dk. 83 Koray Kurt (Penaltıdan), Dk. 90 İlhan Faruk Güler (Orhangazi Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 88 Musa Nizam, Dk. 90+2 El Kabir, Deniz Kadah (Antalyaspor) Dk. 90+2 Uğur Adem Gezer (Orhangazi Belediyespor)