12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Rus basını: S-400'ler masadan döndü!

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Rus basını: S-400'ler masadan döndü!
Rus basını, Putin'in Ankara’da bulunduğu sırada, Erdoğan’la gerçekleşen basın toplantısında S-400 anlaşmasının imzalanacağını ancak bu fikirden son anda vazgeçildiğini yazdı.
Rus basını: S-400'ler masadan döndü! Rus basını: S-400'ler masadan döndü! Rus basını: S-400'ler masadan döndü!

Rus basını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün Ankara’da bulunduğu sırada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la gerçekleşen basın toplantısında S-400 anlaşmasının imzalanacağını ancak bu fikirden son anda vazgeçildiğini yazdı.

Rus Kommersant gazetesinden Putin’in tüm dış gezilerini takip eden gazeteci Andrey Kolesnikov, Putin’in dünkü Suriye, Türkiye ve Mısır temaslarını değerlendirdi. Kolesnikov, dün Ankara'da gerçekleşen Erdoğan-Putin basın toplantısı sırasında S-400 anlaşmasının masaya geldiğini ancak imzalanmaktan son anda vazgeçildiğini yazdı.

Haberde özetle şu ifadelere yer verildi:

EN UZUN SÜRE ANKARA'YA AYRILDI

“Putin’in ilk durağı olan Suriye’deki Hmeymim üssü ziyareti basına açık değildi. Sadece Kremlin Sarayı kameramanı ve fotoğrafçısı katıldı. Anlaşılan güvenlik nedeniyle böyle bir karar alındı. Putin’in Mısır temasları da beklenenden çok daha kısa sürdü. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah Sisi ile görüşmesinden sonra basın toplantısı bile yapılmadı. Bu da demek oluyor ki Putin, şüphesiz dünkü ziyaret maratonunda en uzun süre Ankara’da kalmış oldu. Üstelik burada protokolü kimi zaman alt üst eden anlar yaşandı.

 

MASA GELDİ VE GİTTİ

İlk sürpriz, Putin-Erdoğan ikili temasının beklenenden kısa sürmesiydi. Rus heyeti, heyetler arası görüşmenin yakında başlamayacağı düşüncesindeydi. Ancak kısa sürede görüşme salonuna davet edilmeleri heyette şaşkınlık yarattı. GazpromBaşkanı Aleksey Miller, erken davet edileceklerini beklemediği için salona koşarak yetişti. Daha sonra Putin ile Erdoğan’ın basına ortak açıklama yapacakları salonda ilginç anlar yaşandı. Görevliler dev bir masayı kürsüye sürükleyerek çıkardı. Kasanın yanına iki sandalye ve kalem kondu. Tarafların bir anlaşma imzalamaya hazırlandıkları sezinleniyordu. Ancak beklenen olmadı. Putin ile Erdoğan’ın kürsüye çıkmalarına dakikalar kala, o büyük masa sahneden indirildi. Rus heyetinden bir tanıdık, masanın S-400 anlaşmasının imzalanması için getirildiği imasında bulundu. Tabi daha sonra basından hiçbir soru alınmayan basın toplantısında, Putin S-400 ile ilgili son detayları kendisi söyledi. S-400 sistemiyle ilgili nihai imza yakın gelecekte Rusya’nın Türk tarafına gerekli krediyi açtıktan sonra imzalanacağını söyledi. Böylece Putin en derin pazarlıkları Türkiye ile yapmış oldu. Dün Putin, uçağını bir de Kudüs’e indirseydi tam Ortadoğu turu olacaktı.”

PUTİN'İN YARDIMCISI: KISMİ FİNANSMAN SAĞLANACAK

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri ve teknik işbirliğinden sorumlu yardımcısı olan Vladimir Kojin, S-400 hava savunma sistemi bataryaları satın alması için Türkiye'ye sadece kısmi finansman sağlayacaklarını söyledi.

Kojin, S-400 füzeleri satın alması için Türkiye'ye verilecek kredinin, kontratın tamamını karşılayıp karşılamayacağı sorusu üzerine, "Hepsini değil, bir kısmını" yanıtını verdi.

Ayrıca kredi anlaşmasının bu hafta içerisinde imzalanabileceğini de belirten Kojin, "Faiz oranı gibi bazı teknik konular üzerinde uzlaşıya varmaya çalışıyoruz. Bunun üzerinde (Rusya) Finans Bakanlığı çalışıyor" dedi.

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