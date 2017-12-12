12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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300 Müslüman alimden ABD çağrısı

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Dünyanın farklı bölgelerinde faaliyet gösteren pek çok kurumun üyesi yaklaşık 300 İslam âlimi, Müslümanları ABD ürünlerini boykot etmeye çağırdı.
300 Müslüman alimden ABD çağrısı
300 Müslüman alimden ABD çağrısı 300 Müslüman alimden ABD çağrısı 300 Müslüman alimden ABD çağrısı

Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti, Sünni Alimler Derneği, Suriye İslam Meclisi, Irak Fıkıh Akademisi, Irak Alimler Konseyi, Libya Alimler Heyeti, Türkiye Sünni Alimler Birliği ve Derneği, Avustralya Müslüman Alimler Birliği gibi çok sayıda kurumdan yüzlerce alim ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
 

BOYKOT ÇAĞRISI

Açıklamada alimler Müslümanları, ABD, İsrail ve söz konusu karara destek veren tüm ülkelere yönelik ekonomik boykot silahını etkin bir şekilde kullanmaya çağırdı. ABD bankalarında parası olan birey, kurum ve hükümetlerin bu paraları çekmesi gerektiğini vurgulayan alimler, bu türden tavır almanın ABD yönetiminin yeltendiği tehlikeli saldırıya karşı verilmesi gereken ameli tepkilerden olduğunu vurguladı.

'BÜYÜK BİR SÜRPRİZ VAR'

AA muhabirine açıklamada bulunan Yurtdışındaki Filistinli Alimler Heyeti Genel Sekreteri Muhammed el-Hac, "Boykot, ABD'nin kibirliliği karşısında tekrar tekrar kullanılabilecek bir silah. Arap ve Müslüman halkların söz konusu karara karşı oynadığı rolü küçümseyen ABD yönetimini bekleyen büyük bir sürpriz var. ABD ekonomisinin gerilemesinin, ABD yönetimi üzerinde bir baskı unsuru oluşturacağı açık. Biz de bu amaçla halkı boykot konusunda bilinçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

İslam aleminin ABD tarafından artan bir saldırıya maruz kaldığını ve bu saldırının sadece Kudüs'ü değil tüm Müslümanları hedef aldığını belirten Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Muhammed Hayr Musa da İslam aleminin üzerine düşenin cihat olduğunu ifade etti.

ABD ürünlerini boykot etmenin İsrail ve Washington'a karşı kullanılabilecek en önemli silahlardan olduğunu aktaran Musa, Müslümanların ekonomik boykotun yapacağı etkiyi küçümsememesi gerektiğine işaret etti.

Dünya Müslüman Alimler Birliği üyesi Eşref Devabbe ise ABD ürünlerini boykot etme ve dolarla işlem yapmama çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.

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