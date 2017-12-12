12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Çin'den Kudüs açıklaması

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Çin'den Kudüs açıklaması
Çin'in Kahire Büyükelçisi Song Aiguo, Çin'in temmuz ayında Filistin sorunu için ileri sürdüğü dört maddelik öneri paketini yerine getireceklerini bildirdi.
Çin'den Kudüs açıklaması Çin'den Kudüs açıklaması Çin'den Kudüs açıklaması

Çin'in Kahire Büyükelçisi ve Arap Birliği'nin tam yetkili temsilcisi Song Aiguo, Çin'in temmuz ayında Filistin sorunu için ileri sürdüğü dört maddelik öneri paketini yerine getireceklerini ve "iki devlet" tabanlı siyasi çözüm sürecini kararlılıkla ilerleteceklerini belirtti. 

Song Aiguo, dün Kahire'de düzenlenen Arap İdari Kalkınma Örgütü'nün 17. yıllık toplantısına katıldı ve burada yaptığı açıklamada Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi'nin Ortadoğu sorununa ilişkin olarak yaptığı son konuşmayı hatırlattı.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN DEVLETİNİ DESTEKLİYORUZ

Song Aiguo, Çin'in Ortadoğu'da barış sürecini kararlılıkla desteklediğinin altını çizdi. Kudüs'ün statüsü gibi Ortadoğu'daki bütün sorunların Birleşmiş Milletler'in kararlarına dayanarak çözülmesi gerektiğini dile getiren Song, 1967 yılındaki sınırlara göre Doğu Kudüs'te egemen ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini söyledi.

Kudüs'ün durumunun karmaşık ve hassas olduğunu kaydeden Song, ilgili tarafların bölgesel barış ve istikrar için temkinli davranması ve yeni çatışmaya yol açmaktan kaçınması gerektiğini savundu.

Toplantıda Çin'in, Arap ülkelerinin adalet çabalarına verdiği destek ve Filistin sorununda izlediği adil tutum takdirle değerlendirildi. Çin'in Ortadoğu'da barış ve istikrarı korumak için daha büyük rol oynamasının beklendiği dile getirildi.

Toplantıda Arap Ülkeleri Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ve Mısır eski Başbakanı İbrahim Mahlab da hazır bulundu.

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Çin'den Kudüs açıklamasıÇin'den Kudüs açıklamasıÇin'in Kahire Büyükelçisi Song Aiguo, Çin'in temmuz ayında Filistin sorunu için ileri sürdüğü dört maddelik öneri paketini yerine getireceklerini bildirdi.
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