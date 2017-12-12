12 Aralık 2017 Salı24 R.Evvel 1439
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Türkiye'ye getirilecek!

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Türkiye'ye getirilecek!
İsrail askerlerince gözaltına alınan Down sendromlu Filistinli genç Türkiye'ye getiriliyor.
Türkiye'ye getirilecek! Türkiye'ye getirilecek! Türkiye'ye getirilecek!

Uluslararası Down Sendromu Federasyonu, down sendromlu  Muhammed et-Tavil'in Kudüs'te İsrail askerlerince darp edilerek gözaltına alınmasını kınadı.

22 ülke ve 15 şehirde temsilciliği bulanan federasyon başkanı Muhammed Abdullah Tuncay, Ataşehir'de bir otelde düzenlenen toplantıda, Filistinlinin gözaltına alındığı anın fotoğrafını göstererek, söz konusu olaya ilişkin bilgi verdi.


'İNSANLIK AYIBI'

İsrail askerlerinin Muhammed et-Tavil'i gözaltına aldığı fotoğrafları bütün dünyanın gördüğünü belirten Tuncay, "Aslında o fotoğraf insanlığın, kişiliğin, bir ülkenin bittiğinin resmidir. Çünkü gerçekten zihinsel anlamda algısı olmayan ve tamamen yeryüzünde 'melek' olarak adlandırılan bir down sendromlu gence, oğlumuza yapılan kaba davranışlar ve gözaltına alınmış olması, aslında bir ülkenin insanlık ayıbıdır" ifadesini kullandı.

Tuncay, dünyada 5 milyonun, Türkiye'de ise 100 binin üzerinde down sendromlu kişinin yaşadığını söyledi.



TÜRKİYE'YE GETİRİLECEK

Tuncay, Muhammed et-Tavil'in serbest bırakılmasının ardından Türkiye'ye getirileceğini belirterek, "Savaş ortamında bile yapılmayacak bir  hareketi maalesef İsrail askerleri yapmıştır. Şu an çocuğumuz gözaltındadır. Biz  dün itibarıyla Ankara'da Filistin Büyükelçiliği ile irtibata geçtik. Çocuğumuzun  akıbetini öğrendikten sonra çarşamba günü büyükelçilik bize bilgi verecek ve  ivedilikle çocuğumuzu ve ailemizi İstanbul'a getireceğiz. Kalabildikleri kadar  onları burada misafir edeceğiz. Hem psikolojik hem de sosyal destek vereceğiz.  Yapılan bu zulme ve haksızlığa en azından bir cevap sağlayacağız" dedi.

Bu durumun dünyada örneği olmadığını söyleyen Tuncay, "Savaşlarda bile çocuk ve kadınlara yapılmayacak bir davranışı İsrail askerleri yapmıştır. Kudüs'teki bir sokak arasında çocuğumuzu tartaklama ve gözaltı durumu var. O yüzden bu bir utançtır. Çocukla ilgili yarın bize Filistin Büyükelçiliği bize bilgi verecek, takipteyiz. Umarım gözaltı süresi bitmiştir, umarım çocuğumuz fazla bir tahribata uğramamıştır; duygusal, bedensel, fiziksel... Eğer gözaltı süresi devam ediyorsa da, mutlaka bununla ilgili Dışişleri Bakanlığımıza ve elçiliklere konuyu ileterek hareketi sokağa dökeriz. Şu anda tamamen sağduyulu bir şekilde sivil toplum duruşu sergiliyoruz ama eğer çocuğumuza yapılan hareket devam ediyorsa, o zaman sokakta bu hakkımızı daha farklı platforma taşımayı düşünüyoruz. Umarım buna  gerek kalmaz, İsrail askerleri ve İsrail yönetimi bu büyük hatadan dolayı özür de dilerler umarım" ifadesini kullandı.
 

İsrail'in yıllardır Filistin'de çocuklara zulüm ve işkence yaptığını  ifade eden Tuncay, "İsrail maalesef şiddetini ve insanlık utancını hep çocuklar üstünden yapıyor. Ama açıkçası down sendromlu, zihinsel engelli bireye yapacak kadar zalim veya merhametsiz olacağı kimsenin aklına gelmezdi. Bu son tabloda maalesef İsrail'de insanlığın, İsrail'de merhametin, İsrail'de insan vasfının  kalmadığının son örneğidir. Umarım İsrail ayıbını ve utancını tüm down  sendromlulardan özür dileyerek hafifletir, yoksa bu utanç tarihe geçmiştir İsrail  için" şeklinde konuştu.

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