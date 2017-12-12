ABD'den yeni S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, 'Türkiye ile bir müttefikimiz olarak çalışmaya ve S-400 dahil birçok alandaki endişelerimizi dile getirmeye devam ediyoruz' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'un Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini alma olasılığıyla ilgili duyulan endişeyi dile getirdi.

"TÜRKİYE BİZİM MÜTTEFİKİMİZ, ENDİŞELİYİZ"

ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nin oturumunda konuşan Mitchell, "Halihazırda Türkiye yönünde en güçlü endişelerimizden biri, özellikle işe aldığımız yerel personele yönelik son günlerde gördüğümüz davranış. Türkiye ile bir müttefikimiz olarak çalışmaya ve S-400 dahil birçok alandaki endişelerimizi dile getirmeye devam ediyoruz. Bu, Türklerle yapılan görüşmelerimizin sadece bir kısmı" ifadelerini kullandı.