G.Saray'dan sert tepki! Okan'ın bunu bilmesi lazım

Cenk Ergün, forma şansı bulmakta zorlanan isimlerin performanslarının yeterli olmadığını belirtirken, Okan Buruk hakkında da konuştu.

İşte Cenk Ergün'ün maç sonundaki sözleri...

''Tur atladık ama, skor bize yakışmayan bir skor oldu. Genç arkadaşlarımız ve oynayamayan arkadaşlarımız için önemli bir maçtı, değerlendiremediler. Onlar için değerlendirmeyi biz yapacağız.

(Okan Buruk konusuyla ilgili) Hocadan bu konu ile ilgili konuşmamasını rica ettim. Galatasaray armasıyla mücadele veren herkes bizim için çok değerlidir. Onlara zarar verilmeye çalışılmasına bizim izin vermeyeceğimizin bilinmesi lazım. Galatasaray buna izin vermez. Okan Buruk'un da bunu biliyor olması lazım. Sanırım heyecanlandı.

Ligde bulunduğu durum ne olursa olsun, hakkında spekülasyon yapılmaya çalışılan isim, bizim teknik direktörümüzdür. Ne içeriden, ne dışarıdan kimse böyle konuşamaz.

Gomis kırmızı kartı gördü. Yapacağımız savunmada, 1 maçlık ceza ile geçmesinin doğru olduğunu düşünüyoruz, ama karar verecek olan PFDK ve Tahkim.''