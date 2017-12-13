9-0'ın rövanşında gülen yok! Tur Beşiktaş'ın

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında Beşiktaş, deplasmanda TFF 1. Lig ekiplerinden Manisasporile karşı karşıya geldi. 90 dakika sonunda Manisaspor ile Beşiktaş sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
İlk maçı 9-0 kazanan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turuna kaldı.
Beşiktaş'ın golünü 14. dakikada Aras Özbiliz kaydetti. Ev sahibi Manisaspor'un golünü ise 53. dakikada Axel Meye attı.
Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1
STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Özgür Ertem (xx), Selahattin Altay (xx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Emrullah (xxx) - Kağan (xx), Berk (xx), Ümit Yasin (xxx), Ömer (xx), Alper (xx), Asım (xx) (Dk. 83 Atiemwen), Akın (x) (Dk. 55 Sebaihi xx), Zahit (xxx), Bakaki (xx) (Dk. 73 Perovic xxx), Axel Meye (xxx)
BEŞİKTAŞ: Utku (xxx) - Fatih (xxx), Alpay (xx) (Dk. 67 Tolgay xxx), Mitrovic (xx), Caner (xx), Medel (xx), Talisca (xxx), Aras (xxx) (Dk. 37 Mustafa Apardı xx), Orkan (xx), Mustafa Pektemek (xx), Negredo (xx)
GOLLER: Dk. 15 Aras (Beşiktaş) - Dk. 53 Axel Meye (Manisaspor)
SARI KARTLAR: Zahit (Manisaspor) - Orkan, Mustafa Apardı, Alpay, Talisca, Caner (Beşiktaş)