AB'den jet uyarı: Caymalarına izin vermeyeceğiz

Barnier, Brüksel'de düzenlenen ve İngiltere dışındaki 27 üye ülkenin AB bakanlarını bir araya getiren Genel İşler Konseyi toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İLERİYE YÖNELİK ÖNEMLİ BİR ADIM

Brexit müzakerelerinde özellikle vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali uzlaşı konularında gelinen son durumu değerlendirdiklerini belirten Barnier,"AB ve Birleşik Krallık arasında sağlanan anlaşma müzakerelerin ilk sonucu ve ileriye yönelik önemli bir adım." ifadesini kullandı.

NİHAİ ANLAŞMA

AB liderlerinin cuma günü Brexit müzakerelerinde yeterli ilerleme sağlanıp sağlanmadığı konusunda karar vereceklerini kaydeden Barnier, "Herkese ihtiyatlı ve sakin olmalarını tavsiye ederim. İngiliz hükümeti adına Başbakan Theresa May'in verdiği siyasi taahhütlere saygı gösterilmesi halinde nihai bir anlaşma yapacağız." diye konuştu.

CAYMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

Barnier, üzerinde anlaşılan konuların artık tekrar değiştirilemeyeceğine dikkati çekerek, "Birleşik Krallığın üzerinde uzlaşılan taahhütlerden caymasına izin vermeyeceğiz."değerlendirmesinde bulundu.

Birleşik Krallık ile AB arasında ayrılık sonrasındaki ilişkilerin düzenlenmesi konusunda iç hazırlıklara devam edeceklerini dile getiren Barnier, yeterli ilerlemenin tam ilerleme anlamına gelmediğini, halen müzakere edilecek çok konunun bulunduğunu vurguladı.

Barnier, müzakerelerde, uzlaşmazlıkların giderilmesi, Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu ve verilerin korunması gibi konulara henüz gelinmediğini bildirdi.

İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nden Mart 2019'da ayrılmış olacağını anımsatan Barnier, bu süre içinde AB ve Birleşik Krallık arasında bir serbest ticaret anlaşması yapılma ihtimali olmadığını söyledi.

Birleşik Krallık ve AB arasında yürütülen Brexit müzakerelerinin ilk aşamasında bir süre önce gerekli ilerleme kaydedildiği açıklanmıştı.

Brüksel'de 15 Aralık'ta düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde, Birliğin 27 üyesinin, Brexit müzakerelerinde gelecekteki ticari ilişkilerin belirleneceği ikinci aşamaya geçilmesi için onay vermesi bekleniyor.

İNGİLTERE GEÇEN YIL RESMEN AYRILMA KARARI ALMIŞTI

İngiltere, geçen yıl haziranda yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

Müzakerelerin bu yılın haziran ayında başlayan ilk aşamasında İngiltere'nin AB'ye ödemesi gereken para, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konuları öne çıkmıştı. Müzakereler için AB Komisyonunun Brexit Başmüzakerecisi Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler görevlendirilmişti.