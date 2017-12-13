13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Filistin İntifadası için maddi destek çağrısı

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Filistin İntifadası için maddi destek çağrısı
Ezher Büyük Alimler Heyeti, Kudüs'ü korumak için Filistin intifadasına maddi destek çağrısı yaptı.
Filistin İntifadası için maddi destek çağrısı Filistin İntifadası için maddi destek çağrısı Filistin İntifadası için maddi destek çağrısı

Heyetin ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını görüşmek üzere düzenlenen olağanüstü toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Kudüs'ün Arap kimliği ve Filistin kimliğinin değişmesi ya da bozulması kabul edilemez"ifadeleri kullanıldı.

"İNTİFADAYA MADDİ YARDIM SAĞLANMALI"

"Filistin halkının uğruna kanlarını akıttığı Filistin intifadasının Ezherce desteklendiği" aktarılan açıklamada, Müslümanlar ve Arapların intifadaya maddi yardım sağlaması talep edildi.

Açıklamada ayrıca, "işgal ettiği Arap toprakları ile Kudüs'ten çekilmeden ve bağımsız Filistin Devleti kurulmadan İsrail ile ilişkiler normalleştirilmemeli" denildi.

Bütün Arap ve İslam ülkeleri ile kuruluşlardan Kudüs ve Filistin'e karşı görevlerini yerine getirmesi istenen açıklamada, ABD'nin kararı karşısında bütün siyasi ve hukuki önlemlerin alınması çağrısı yapıldı.

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