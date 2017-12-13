İİT liderlerine çağrı: Kudüs'ü kurtarmanın yolu...

Dünya Müslüman Alimler Birliği, yarın İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü zirvesine katılacak liderlere birlik olma ve Kudüs'ün kurtuluşu için yol haritası belirleme çağrısı yaptı.

Birliğin internet sitesinde yayımlanan mesajda zirveye katılacak liderlere hitaben şu ifadelere yer verildi:

ÜMMETİN SLOGANI 'BİRLİK VE KURTULUŞ'

"Barışçıl projelerin hiçbiri İsrail'i, Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmasından alıkoymadı, hatta yerleşim birimleri inşası daha da arttı. Bu nedenle düzenleyeceğiniz zirvenin ve ümmetin sloganı 'birlik ve kurtuluş' olsun. Halihazırda yapılması gereken budur."

Zirvenin zor şartlar altında gerçekleştiğine işaret edilen mesajda, zirvede mevcut krizlerden kurtuluşu sağlayacak stratejik bir plan geliştirilmesi temennisinde bulunuldu.

KUDÜS'Ü KURTARMANIN YOLU...

"Kudüs, peygamberlerin size emanetidir. Ümmetimiz, Kudüs'ü ve işgal altındaki Filistin topraklarını fikir birliğine varmadan ve ülkelerinin konumunu güçlendirmeden kurtaramaz." ifadesine yer verilen mesajda, ABD yönetiminin boykot edilmesi gerektiği vurgulandı.

Birliğin mesajında ayrıca, liderlere, Suriye, Yemen, Libya ve Arakan'daki sorunlara çözüm bulma çağrısı yapıldı.

ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.