13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Önce kaza sonra silahlı kavga: Yaralılar var

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Önce kaza sonra silahlı kavga: Yaralılar var
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde meydana gelen trafik kazası sonrası taraflar arasında çıkan kavgada, 3 kişi silahla yaralandı.
Önce kaza sonra silahlı kavga: Yaralılar var Önce kaza sonra silahlı kavga: Yaralılar var Önce kaza sonra silahlı kavga: Yaralılar var

Alınan bilgiye göre, Şekerpınar Mahallesi'nde Filiz Sokak'tan Hüseyin Demir Caddesi'ne çıkan 34 JN 0573 plakalı minibüs, karşıdan gelen Z.S.

idaresindeki 41 YN 938 plakalı otomobille çarpıştı.

Kaza sonrası minibüste bulunan C.D. ve oğulları M.D. ile F.D, otomobil sürücüsü Z.S. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Z.S, kayınpederi K.E'yi arayarak olay yerine gelmesini istedi. Kısa süre sonra olay yerine gelen kayınpederinin üzerindeki tabancayı alan Z.S, C.D. ve çocuklarına ateş etti.

AMELİYATA ALINDILAR

Yaralanan baba ve iki oğlu, vatandaşların haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de otomobil sürücüsü ve kayınpederini gözaltına aldı. 

Ameliyata alınan baba ve oğullarının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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