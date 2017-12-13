Tillerson: Masaya oturmaya hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Kuzey Kore'yle ön koşulsuz olarak masaya oturmaya hazır olduklarını söyledi.

Washington'da yapılan Atlantik Konseyi Kore Vakfı Forumu'nda konuşan Tillerson, müzakerelere başlamak ve gelecek için yol haritasını belirlemek için Kuzey Kore'nin masaya oturmasına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

KUZEY KORE NE ZAMAN GÖRÜŞMEK İSTERSE HAZIRIZ

"Kuzey Kore ne zaman görüşmek isterse o zaman görüşmeye hazırız" diyen Tillerson, ilk görüşme için ön koşul gözetmediklerini, böylece çalışmalar için bir yol haritası oluşturulabileceğini söyledi.

SESSİZLİK DÖNEMİ ŞART

Tillerson, ön koşulsuz görüşme teklifinin Kuzey Kore'ye 'açık çek' vermek anlamına gelmediğini vurgulayarak, "Eğer müzakerelerin orta yerinde yeni bir cihazı test etmeye karar verirseniz masaya oturmak zorlaşır. Ben, 'eğer konuşacaksak, bir sessizlik döneminin şart olduğunu' anladıklarını düşünüyorum" dedi.

NÜKLEER PROGRAMI DURDURMA ŞARTI

Tillerson'ın açıklaması, önceden müzakerelerin başlaması için Kuzey Kore'nin nükleer programını durdurmasını şart koşan ABD'nin politikasında değişikliğe gidileceği anlamına geliyor.

Ağustosta yaptığı açıklamada Tillerson, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlarını muhafaza edeceklerini varsayarak masaya oturdukları bir diyaloğun verimli olacağını düşünmüyoruz" demiş ve iki ülke arasındaki müzakerelere kapıyı kapatmıştı.