S-400'lerin satışını bakın nasıl yapılacak?

Rusya ve Türkiye arasındaki S-400 anlaşmasının detayları belli oldu. Buna göre toplam maliyeti 2.5 milyar dolar olan sistemin satışı kredili olarak yapılacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ankara’da önceki gece yaptığı görüşmenin ardından; Rusya ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne S-400 füze savunma sistemlerinin alınması konusunda yürütülen müzakerelerde kredi ve ödemelerle ilgili son detaylarda da anlaşma sağlandığı bildirildi.

RUSYA KREDİ AÇACAK

İki ülke yetkilileri arasında varılan anlaşmaya göre, TSK’nın acil ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla, Rusya’dan hazır alım yöntemiyle 4 adet S-400 sistemi tedarik edilecek. Projenin toplam maliyeti 2.5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşecek. Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Rusya satışı kredili olarak yapacak,Türkiye sistemlerin teslimatına bağlı olarak taksit taksit ödeyecek. Rusya ile S-400’ler için ortak üretim söz konusu olmayacak. Milli füze savunma sistemleri ise İtalya-Fransa ortaklığındaki EUROSAM ile birlikte gerçekleştirilecek. Rusya, Türkiye’nin ileride S-500 projesine katılabilmesi için de açık kapı bıraktı.