FETÖ'cü hainden itiraf: FBI’dan 50 bin dolar aldım

ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını deldiği iddiasıyla New York’ta yargılanan Eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla’nın duruşmasında tanık sandalyesine oturan eski komiser yardımcısı vatan haini Hüseyin Korkmazdün önemli bir itirafta bulundu.

17 Aralık operasyonunun koordinatörü olduğunu savunan Korkmaz, “ABD’ye geldikten sonra savcılıktan üç defada 300’er dolar, FBI’dan ise 50 bin dolar para aldığını açıkladı. Mahkemede ABD’de eşi ve kızıyla birlikte yaşadığı apartman dairesinin kirasını da savcılığın ödediğini belirten Korkmaz, çalışma izni başvurusunun geçen hafta kabul edildiğini de ifade etti.

TÜRKİYE’DE ‘HABERİM YOK’ DEMİŞTİ

Önceki günkü duruşmada Türkiye’den Ağustos 2016’ta eşi ve kızıyla birlikte kaçtığını anlatan Korkmaz, ABD kolluk kuvvetleriyle iletişime geçtiğini ve onlardan aldığı yardımla ABD’ye girdiğini açıklamıştı. 17 Aralık soruşturmasını yürüten ekibi koordine ettiğini öne süren Korkmaz, Türkiye’de bu soruşturmayı yürüten polislere yönelik açılan dava kapsamında tutuklanmış, mahkemede verdiği ifadede ise, “17/25 Aralık dosyalarında hiç çalışmadım, tek parafım yok, ben 17 aydır neden tutukluyum” diye savunma yapmıştı.

Hürriyet