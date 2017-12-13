Kılıçdaroğlu yalana doymadı! 32 soruşturması varmış

İçişleri Bakanlığı'nın, yolsuzluk, usulsüzlük ve rant iddiaları kapsamında hakkında inceleme başlattığı ve inceleme sonrası görevden uzaklaştırılan Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında, CHPlideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Tüm soruşturmalardan aklandı" şeklindeki açıklamalarının gerçek dışı olduğu ortaya çıktı. İlgezdi hakkında Buz Rezidans, Erguvan Barış Parkı ve Oda Kule 1-2'nin de aralarında olduğu 32 soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.



KARIŞ KARIŞ USULSÜZLÜK

Soruşturmalardan 31'i imar mevzuatına, 1'i ise işyeri açma ve çalıştırma mevzuatına muhalefet ettiği gerekçesiyle açıldı. İşte, işgallere göz yummak, mevzuata aykırı ruhsat vermek, yıkım kararlarını uygulamamak gibi nedenlerle açılan o soruşturmalardan birkaç detay:



BUZ REZİDANS: Battal İlgezdi hakkında projede imar mevzuatına aykırı davrandığı gerekçesiyle 2 soruşturma sürüyor. Rezidansta İlgezdi ailesinin 17 dairesi var. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kızı Zeynep Kılıçdaroğlu ve özel kalem müdürü Ömer Tuncay Ceylan'ın kardeşi Onur Okay Ceylan'ın da birer dairesi bulunuyor. Bu dairelerin satış süreci şaibeli.

ERGUVAN BARIŞ PARKI: Battal İlgezdi hakkında parkın yapım işinde "İhaleye fesat karıştırmak" ve "Devlet İhale Kanunu'nu ihlal etmek" gerekçeleriyle açılan soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Zafer Nuhoğlu, "Kontrol Şefi" Nilay Erkek Karaosmanoğlu, "Park ve Bahçeler Müdürü" İrfan Birinci ve şirket temsilcilerinden Uğur Atalay ve Mehmet Ali Uzunlar da var.



ODA KULE REZİDANS 1-2: Battal İlgezdi hakkında Oda Kule 1 ve 2 rezidanslarının inşaatının ruhsat ve eki projelerine aykırı hususlar içermesine rağmen yapı kullanma izin belgesi düzenlendiği gerekçesiyle açılan soruşturma sürüyor.



ANDROMEDA PROJESİ: Battal İlgezdi hakkında Barbaros Mahallesi'nde bulunan "Andromeda Projesi"yle ilgili soruşturma var. Projede yer alan 20 dükkân, 1 fitnes center, bar ve çeşitli işyerlerinden sadece 4'üne iskan verildi. Bu işyerlerinde işyeri açma ve çalışma ruhsatı yok ancak faaller.

ÖZEL OKUL: Battal İlgezdi hakkında Küçükbakkalköy Mahallesi'nde bulunan ve konut olarak yapılan taşınmazın özel okul olarak kullanılmasına göz yumduğu gerekçesiyle açılan soruşturma sürüyor.



28 KONUDA İZİN YOK: İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; Battal İlgezdi'nin görevden uzaklaştırma onayına esas teşkil eden dosyalardaki hususlarla ilgili 32 konuda "soruşturma iznine", 28 konuda ise "soruşturma izni verilmemesine" hükmedildiği açıklandı.



'TAMAMINDAN AKLANDI' DEMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, İlgezdi ile Ataşehir Belediyesi'nde yaptığı toplantıda "Belediye başkanımız daha önce medyada yer alan haberler üzerine ve benim isteğimle doğrudan doğruya gidip savcılığa kendisini, ailesini ve yakınlarını ihbar etmiştir. 'Buyurun her türlü soruşturmayı yapın' demiştir ve o soruşturmaların tamamı yapılmıştır. Tamamından da aklanmıştır" iddiasında bulunmuştu.

Sabah