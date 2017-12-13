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Filistin'i ABD ile İsrail işgal ediyor

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Filistin'i ABD ile İsrail işgal ediyor
ABD, İsrail-Filistin barış görüşmelerinde arabulucu rolünü noktalayarak Filistin topraklarını işgalin ortağı oldu.
Filistin'i ABD ile İsrail işgal ediyor Filistin'i ABD ile İsrail işgal ediyor Filistin'i ABD ile İsrail işgal ediyor

Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıyan ABD’nin, İsrail-Filistin barış görüşmelerinde arabulucu rolü bitti. ABD artık Filistin topraklarını işgalin ortağı oldu. Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi ve Kudüs Dosyası Sorumlusu Hatim Abdülkadir, “ABD, barış görüşmelerinde ara bulucu iken artık işgalin, Yahudileştirme ve emrivaki dayatma politikalarının ortağı olmuştur” dedi. ABD Başkanı Donald Trump’ın kararının ardından İsrail’in işgal politikalarına hız vereceği öngörüsünde bulunan Abdülkadir, "Bu kararın tehlikesi de İsrail’e Kudüs’teki işgalini ve Yahudi yerleşim birimleri politikalarını güçlendirerek sürdürmesi için daha fazla yeşil ışık yakmasında ortaya çıkıyor" diye konuştu.

İSRAİL TEZLERİ SAFSATADIR

Abdülkadir, “Bu karar İsrail’e Kudüs’te hak vermez. Ne tarihi ne siyasi ne de dini bir hak verir. İsrail’in Kudüs’te 3 bin yıllık tarih söylemi safsatadan ibarettir. Bu onlara Kudüs’te bir hak tanımaz. Bu bir işgaldir ve mutlaka zevale erecektir” dedi.

ANAHTARLARI TESLİM ETMEYECEĞİZ

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, ABD’nin Kudüs kararının 'Filistin halkına saldırı' niteliğinde olduğunu belirterek, "Ne pahasına olursa olsun Mescid-i Aksa’nın ve Kıyamet Kilisesi’nin anahtarlarını teslim etmeyeceğiz" dedi. Hamdallah, Ramallah’ta haftalık Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde basına yaptığı açıklamada, “Filistin, halkı, hükümeti ve liderleri ile ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü ‘İsrail’in başkenti’ olarak tanıyan kararını reddediyor. Bu zalim karar, uluslararası meşruiyeti ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal etmektir. Halkımıza saldırıdır” diye konuştu.

İSLAM ÜLKELERİ SORUMLULUK ALSIN

Hamdallah, BM’yi sorumluklarını yerine getirmeye ve Doğu Kudüs dahil Filistin topraklarındaki işgale son vermesi için İsrail’i zorlamaya davet etti. Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı’na da Kudüs’ü savunmak için sorumluluk üstlenme çağrısı yapan Hamdallah, dünya ülkelerinin Doğu Kudüs’ü Filistin devletinin başkenti olarak tanımasını istedi.

İSRAİL’LE ÇATIŞMA ÇAĞRISI

Filistinli akademisyen ve düşünür Azmi Bişara, İsrail’le açık çatışmaya girilmesi çağrısı yaptı. Al Arabiya televizyonunda bir programa katılan Bişara, halihazırdaki siyasi sürecin bir ya da iki devletli çözüme götürmeyeceğini vurguladı. Bişara, “Filistinliler halihazırda bu sürecin dışındalar. Siyasi süreç ‘arabulucu’ yalanı üzerinden yürütülüyor. Filistinlileri İsrail’le açık bir çatışmaya çağırıyorum” dedi.

Gerçek mermilerle saldırdı

İşgalci İsrail'in Filistinlilere yönelik zulmü dün de devam etti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanıma kararı, Batı Şeria’nın Ramallah kentindeki Beit El kontrol noktası yakınında protesto edildi. İsrail güçlerinin protestoculara müdahale etmesi üzerine Filistinliler taş atarak karşılık verdi. Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'da devam eden gösterilerin altıncı gününde 55 Filistinli gerçek ve plastik mermilerle yaralandı. Öte yandan Gazze'de 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili açıklama yapan İslami Cihad, olayın bir kaza olduğunu ve bu kişilerin Gazze'de bir "cihat görevi sırasında şehit düştükleri"ni kaydetti.

Fanatik Yahudilerden provokasyon

İsrail polisi eşliğindeki 49 fanatik Yahudi Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Görgü şahitlerine göre, Mescid-i Aksa’nın avlularında dolaşan bazı fanatik Yahudilerin Silsile kapısından çıkışı sırasında Talmudik ayinler düzenlediği belirtildi. Yahudi takvimine göre Hanuka bayramının kutlandığı bugünlerde fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınlarının artması bekleniyor. İsrail yönetimi 2003’ten itibaren Yahudi yerleşimcileri, polis korumasında Aksa’nın avlusuna alıyor ve zaman zaman Müslümanların girişlerine yaş sınırlaması getiriyor. Birçok radikal İsrailli örgüt ve siyasetçi, üzerinde daha önce iki kez yıkılan bir Yahudi tapınağının bulunduğuna inandıkları Harem-i Şerif’in kendileri için de ibadete açılması çağrısında bulunuyor.

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