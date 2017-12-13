HDP namaza da karşı! Meclis'te ne işi var

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Meclis'te abdesthaneye gerek olmadığını söyledi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, TBMM Genel Kurulu'nda bir konuşma yaptı.

Bütçe görüşmelerinin yapıldığı Meclis'te farklı bir gündem oluşturmaya çalışan HDP'li Önder, Selahattin Demirtaş'ın fotoğrafının hiçbir yerde asılı olmadığından sitem etti.

AVİZE FOTOĞRAFI VAR DEMİRTAŞ YOK

"5 tane avize fotoğrafı var, bir tane Selahattin Demirtaş fotoğrafı yok" diyen Önder, Demirtaş'a avize kadar değer verilmediğinden şikayet etti.

"MECLİS'TE ABDESTHANENİN NE İŞİ VAR"

Sırrı Süreyya Önder, konuşmasının devamında farklı bir tartışmayı da gündeme getirdi. Meclis'te bulunan abdesthaneden rahatsız olduğunu açık bir şekilde dile getiren Önder, "Abdesthanenin ne işi var Meclis gibi yerde… Nezahetten, mehabetten bahsediyorsunuz.. Bir abdesthane kadar kıymetimiz olsun bu vekillerin." diye konuştu.