13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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McGurk’un DEAŞ’ı İdlib’e saldırıyor

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McGurk’un DEAŞ’ı İdlib’e saldırıyor
ABD’nin Suriye ve Irak’taki katliamlarından sorumlu olan Brett McGurk’ün Rakka’dan çıkardığı DEAŞ’lı teröristler, muhaliflerin kontrolündeki İdlib’e saldırıyor.
McGurk’un DEAŞ’ı İdlib’e saldırıyor McGurk’un DEAŞ’ı İdlib’e saldırıyor McGurk’un DEAŞ’ı İdlib’e saldırıyor

ABD’nin sömürge valisi Brett McGurk’ün Rakka’dan çıkardığı DEAŞ’lı teröristler muhaliflerin elindeki İdlib’e saldırıyor. Rakka’dan tahliye edilen DEAŞ’lılar İdlib-Rahcan bölgesinde 5 köyü ele geçirdi. Muhalifler, dörtbir yanı kuşatılmış Rahcan’daki DEAŞ’lılara gizli ve özel yollardan silah ve cephane takviyesi yapıldığını söylüyor. İdlib merkezine ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin mevzilendiği bölgelere yakın noktalara sızan 300’den fazla DEAŞ’lının, saldırı hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Rakka'daki DEAŞ'lı teröristlerin ABD-PKK ittifakınca kentten çıkarıldığına ilişkin görüntüler dünya kamuoyunda büyük tepki çekmişti.

TERÖRİSTLERİN BİR KISMI ABD ÜSSÜNDE KALIYOR

Geçtiğimiz haziran ayında Suriye’de Brett McGurk’ün yürüttüğü görüşmelerde, DEAŞ’ın Rakka’yı PKK’ya teslimi ve DEAŞ’lıların ABD’nin belirlediği bölgelere taşınması konusunda anlaşma sağlandı. Anlaşma sonrası Rakka’dan güven içinde çıkarılan teröristlerin bazısı Ras’ul Ayn-Tel Temir bölgesindeki ABD üssüne taşınırken, DEAŞ’lıların önemli bir kısmı da İdlib’e yönlendirildi. Rakka’dan çıkarılan ve sayıları 4 bin 500’ü aşan DEAŞ’lılardan 1400’ü hem Türkiye sınırı hem İdlib’de çeşitli noktalara yerleştirildi.

AFRİN OPERASYONUNU ENGELLEME GİRİŞİMİ

Türkiye’ye karşı sınır hattı ile birlikte Hama-Rahcan bölgelerine yerleştirilen teröristler 10 Aralık günü harekete geçti. Muhaliflere karşı başlatılan şok saldırı dalgası sonucu 5 köyü ele geçiren DEAŞ’lı teröristler el-Hanadik, Kalat el-Huveyis, Rasim el-Hamam, Ebu Merva ve Suruc köylerinde kontrolü sağladı. Astana’da varılan mutabakat kapsamında Türkiye’nin İdlib’e kuracağı 12 gözlem noktasına yönelik askeri intikalleri sürerken DEAŞ’ın İdlib’e saldırması, “Örgütle ABD arasında yapılan anlaşma, Mehmetçiğe ve muhaliflere saldırıyı da kapsıyordu” yorumlarına yolaçtı. İdlib’de savaşan muhalif gruplar, TSK’nın Afrin’e yönelik askeri harekatını engellemek için ABD’nin DEAŞ kozunu yeniden sahaya sürdüğü bilgisini veriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin İdlib kuzeyindeki ilk intikal noktaları olan Salva, Katura ve Bereket Dağı üslerine yakın noktalara sabotaj amaçlı sızan DEAŞ’lılara ek olarak İdlib il merkezine de 300’den fazla teröristin yerleştirildiği bildiriliyor. Rakka’dan İdlib’e DEAŞ’lıların sızdırılması CIA, PKK-PYD ve el-Muhaberat arasında yürütülen işbirliğiyle sağlanıyor. Muhalif Festakim Kema Umirt Tugayı İstihbarat sorumlusu Ebu Zeyd, Suriye istibaratının muhalifler aleyhine ABD ve PKK ile işbirliği içerisinde olduğunu ve bu işbirliğinin Ahmed Derviş isimli bir milletvekili üzerinden yürütüldüğünü söyledi. Rakka’dan çıkan DEAŞ’lıların ‘Hama, Şam ve Dera’dan kaçan siviller’ gibi gösterilerek muhalif bölgelere geçirildiğini söyleyen Ebu Zeyd, bu plan çerçevesinde DEAŞ’lı teröristlere Suriye pasaportu ve sahte kimlik düzenlendiğini söyledi.

Yılmaz Bilgen - Yeni Şafak

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