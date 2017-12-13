Olay, Melikgazi İlçesi Tacettin Veli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; baba Erol Adıyaman önce eşi Safiye Adıyaman'ı öldürdü. Daha sonra çocukları Çınar Berk Adıyaman, Elanur Adıyaman ve Nazlı Nur Adıyaman'ı öldüren baba Erol Adıyaman, ikinci kattaki evlerinden aşağıya atladı. Hastaneye kaldırılan Erol Adıyaman'ın komaya girdiği öğrenildi.
13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Cinnet getiren baba eşi ve 3 çocuğunu öldürdü!
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