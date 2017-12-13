13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Uzmanlardan çok kritik hava durumu uyarısı

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İstanbul’da sıcaklık değerleri kasım ve aralık aylarında ortalama değerlerin üzerinde seyretmeye devam ediyor.
Uzmanlardan çok kritik hava durumu uyarısı
Uzmanlardan çok kritik hava durumu uyarısı Uzmanlardan çok kritik hava durumu uyarısı Uzmanlardan çok kritik hava durumu uyarısı

Bu durum beraberinde megakentteki yağışların azalmasına neden olurken, uzmanlar ortaya çıkan tablonun küresel iklim değişikliğinden kaynaklandığını belirtiyor. İstanbul barajlarındaki ortalama doluluk oranı aralık ayının ilk yarısı itibarıyla yüzde 55 seviyesine gerilemiş durumda. Uzmanlara göre Melen projesi sayesinde İstanbul’da şu an için susuzluk yaşanması imkansız.

‘Şubatta 25 derece’

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi İklim Uzmanı Prof. Dr. Levent Kurnaz, İstanbul barajlarındaki doluluk oranı için tehlikeli bir durum bulunmadığını ifade ederek şunları söyledi:

“Ancak tablo için çok da iyi diyemeyiz. Mevcut sıcaklık değerleri düşmez, kış yağışları gerçekleşmez ise yaz dönemi için sıkıntılı günler görebiliriz. Küresel iklim değişikliğinden en çok etkilenen bölgelerin başında ülkemiz geliyor. Nüfusumuza göre elimizdeki su yetersiz. Temel sorunlardan biri de toplama havzalarının yetersizliği. İstanbul’da dağ taş beton oldu. Yağmur suları kanalizasyona gidiyor. Su havzasına ev yapmak, suyun boş yere denize akması demek. BM iklim raporlarına göre 100 yıl sonra ortalama sıcaklığın 5-6 derece artması bekleniyor. Gelecekte şubat ayının bazı günleri İstanbul’daki sıcaklık 25 derecenin üzerine çıkacak.”

‘Doğu’da daha kurak’

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Orhan Şen, kasım ve aralık ayının ilk yarısında yağış miktarının olması gereken seviyenin altında olduğuna dikkat çekerek, “İstanbul özelinde konuşacak olursak, şu an için baraj doluluk oranları çok kötü durumda değil. Bu kış hem İstanbul hem de Türkiye geneli için öngörüm, kar yağışının fazla olacağı yönünde. Şimdiye kadar yağış miktarları olması gerekenin altında seyretti. Bu ayın ikinci yarısıyla birlikte kar yağışlarında artış bekliyorum. Doğu Anadolu, İstanbul’a oranla daha kurak bir dönem geçiriyor. Yeraltı sularının beslenmesi ve tarım arazilerinin donmaması için kar yağışlarının olması gerekiyor. İstanbul’da su sıkıntısı olacağını düşünmüyorum. Aralık ayının ikinci yarısı İstanbul ve Doğu Anadolu için önem taşıyor” diye konuştu.

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