13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:13Öğle 13:05İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 109.162 0.10
  • Altın: 153,435 -0.30
  • Dolar: 3,8395 0.05
  • Euro: 4,5099 0.11

Bir anne bunu nasıl yapar! Görüntü izlendi ve...

»
Bir anne bunu nasıl yapar! Görüntü izlendi ve...
Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi esnafından Erdem Tülübaş, 4 yıl önce görücü usulüyle tanıştığı Tuğba Tülübaş ile evlendi.
Bir anne bunu nasıl yapar! Görüntü izlendi ve... Bir anne bunu nasıl yapar! Görüntü izlendi ve... Bir anne bunu nasıl yapar! Görüntü izlendi ve...

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi esnafından Erdem Tülübaş, 4 yıl önce görücü usulüyle tanıştığı Tuğba Tülübaş ile evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem Tülübaş, bazı akşamlar kızının vücudunda morluklar görüp, eşinin darbettiğinden şüphelenerek, evin salonuna gizli kamera yerleştirdi.

Bir süre sonra eşinin kızını dövdüğünü kamera kayıtlarından tespit eden Erdem Tülübaş, görüntülerle polise giderek, şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Tuğba Tülübaş, ardından savcılığa sevk edildi. 

Savcı anneye izletti
 
Savcı, kızını dövmediğini iddia eden Tuğba Tülübaş’a görüntüleri izletti. Tuğba Tülübaş hakkında soruşturma açılırken, 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Bu sürede Erdem Tülübaş Zonguldak’ta, Tuğba Tülübaş ise ailesinin bulunduğu Çorlu’da boşanma davası açtı. Tuğba Tülübaş mahkeme görüntüleri islezden önce kızının geçici velayetini alarak, evden uzaklaştırma cezasının bittiği geçen cuma günü polis ve avukatı eşliğinde Gökçebey’deki eve gitti. Ancak dün görüntüler izlendikten sonra verilen ikinci kararda velayet babanın oldu. 
 
Çocuğum ölüme gitti
 
Tülübaş kızının velayetini almadan önce şunları söylemişti, 

 “Elimde çocuğumu dövdüğüne dair görüntüler olduğunu söyledim. Şimdi, çocuğum onun elinde. Çocuğum, resmen ölüme gitti oraya. Burada bu şiddeti yapan orada onu yapmaz mı? Sosyal hizmetlere başvurdum. Çocuğu her gün kontrol ettiklerini söylediler. Ben çocuğumun canından endişeliyim. Bu görüntüleri görünce velayeti annesine vereceklerini sanmıyorum. Bir öz anne, yapmaz bunu.”

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Canavar görüldü! Sosyal medyayı sallayan kareCanavar görüldü! Sosyal medyayı sallayan kareAvustralya'da devriye gezen polislerin çektiği fotoğraf, anında fenomen oldu. 2 milyonu aşkın görüntülenen karedeki canlı dehşet verici.
300 kişi birden onu arıyordu! Acı haber geldi300 kişi birden onu arıyordu! Acı haber geldiMantar toplamak için önceki gün gittiği ormanda kaybolan kişinin cesedi, kadın bir çoban tarafından bulundu.
473 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Zehirlendiler...473 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Zehirlendiler...Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi kampusunda yedikleri öğlen yemeğinden zehirlenen 473 öğrenci hastanelerde tedavi altına alındı.
'Herkese sahip çıktım bir oğluma sahip çıkamadım''Herkese sahip çıktım bir oğluma sahip çıkamadım'İçinde yolcu olarak bulunduğu cipin içinden kendini karayoluna atan Dr. Hasan Doğan’ın oğlu 27 yaşındaki Cem Baran Doğan, TIR’ın altında kalarak hayatını kaybetti.
Bir anne bunu nasıl yapar! Görüntü izlendi ve...Bir anne bunu nasıl yapar! Görüntü izlendi ve...Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi esnafından Erdem Tülübaş, 4 yıl önce görücü usulüyle tanıştığı Tuğba Tülübaş ile evlendi.
Cinnet getiren baba eşi ve 3 çocuğunu öldürdü!Cinnet getiren baba eşi ve 3 çocuğunu öldürdü!Kayseri'de cinnet getiren bir baba, eşi ve 3 çocuğunu öldürdükten sonra ikinci kattaki evlerinden aşağıya atlayarak komaya girdi.
  • Ünlü şarkıcının acı günü13 Aralık 2017 Çarşamba 07:20
  • Önce kaza sonra silahlı kavga: Yaralılar var13 Aralık 2017 Çarşamba 00:17
  • Robocop jandarmalar görev başında12 Aralık 2017 Salı 15:45
  • Bara alınmayan özel harekatçı kurşun yağdırdı12 Aralık 2017 Salı 15:11
  • Yönetmenin cenazesinde konuştular: Şoktayım!12 Aralık 2017 Salı 14:16
  • Gönlünü değil canını aldı12 Aralık 2017 Salı 14:15
  • Trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı12 Aralık 2017 Salı 14:12
  • Kadıköy'de denizde ceset bulundu12 Aralık 2017 Salı 13:53
  • Hayat karartan oyun! Havaya attılar ve...12 Aralık 2017 Salı 12:35
  • Diriliş Ertuğrul'da flaş gelişme! Açıklama geldi12 Aralık 2017 Salı 12:15
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri