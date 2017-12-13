Bir anne bunu nasıl yapar! Görüntü izlendi ve...

Zonguldak’ın Gökçebey ilçesi esnafından Erdem Tülübaş, 4 yıl önce görücü usulüyle tanıştığı Tuğba Tülübaş ile evlendi. Çiftin 2 yıl sonra Esila adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Erdem Tülübaş, bazı akşamlar kızının vücudunda morluklar görüp, eşinin darbettiğinden şüphelenerek, evin salonuna gizli kamera yerleştirdi.

Bir süre sonra eşinin kızını dövdüğünü kamera kayıtlarından tespit eden Erdem Tülübaş, görüntülerle polise giderek, şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan Tuğba Tülübaş, ardından savcılığa sevk edildi.

Savcı anneye izletti



Savcı, kızını dövmediğini iddia eden Tuğba Tülübaş’a görüntüleri izletti. Tuğba Tülübaş hakkında soruşturma açılırken, 3 ay evden uzaklaştırma cezası verildi. Bu sürede Erdem Tülübaş Zonguldak’ta, Tuğba Tülübaş ise ailesinin bulunduğu Çorlu’da boşanma davası açtı. Tuğba Tülübaş mahkeme görüntüleri islezden önce kızının geçici velayetini alarak, evden uzaklaştırma cezasının bittiği geçen cuma günü polis ve avukatı eşliğinde Gökçebey’deki eve gitti. Ancak dün görüntüler izlendikten sonra verilen ikinci kararda velayet babanın oldu.



Çocuğum ölüme gitti



Tülübaş kızının velayetini almadan önce şunları söylemişti,

“Elimde çocuğumu dövdüğüne dair görüntüler olduğunu söyledim. Şimdi, çocuğum onun elinde. Çocuğum, resmen ölüme gitti oraya. Burada bu şiddeti yapan orada onu yapmaz mı? Sosyal hizmetlere başvurdum. Çocuğu her gün kontrol ettiklerini söylediler. Ben çocuğumun canından endişeliyim. Bu görüntüleri görünce velayeti annesine vereceklerini sanmıyorum. Bir öz anne, yapmaz bunu.”