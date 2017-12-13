13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Liseli Aleyna'nın ifadesi kan dondurdu!

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Eskişehir'de 15 yaşındaki Melih E.'yi bıçakla öldüren lise son sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Aleyna İ., duruşmada "Amacım öldürmek değildi" dedi.
Liseli Aleyna'nın ifadesi kan dondurdu!
Liseli Aleyna'nın ifadesi kan dondurdu! Liseli Aleyna'nın ifadesi kan dondurdu! Liseli Aleyna'nın ifadesi kan dondurdu!

Olay geçen 6 Ekim'de Şirintepe Mahallesi Merkez Sokak'ta meydana geldi. Aleyna İ., sokakta tartıştığı Melih E,'yi göğsünden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Melih E. doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Olaydan sonra polis ekiplerince gözaltına alınan Aleyna İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aleyna İ.'nin yargılanmasına Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı.

'GÖĞSÜNE SAPLANAN BAÇAĞI ÇIKARIP BENİ KOVALADI'

Duruşmada savunmasını yapan Aleyna İ., Melih E.'nin kendisi hakkında olumsuz şeyler söylediğini öne sürerek şu iddialarda bulundu:

"Olay günü saat 13.00 sıralarında okuldan çıktım. Erkek arkadaşım aradı. Onunla telefonla konuşurken Melih ile de üçlü konferans görüşmesi yapıyormuşuz. Melih telefonda 'Yağmur yağıyordu. O yüzden Aleyna'nın evine gittik. B... (uçucu madde) çektik ve birlikte olduk' dedi. Bunu sevgilim Doğukan duydu. Ben bakireyim. Kimseyle cinsel ilişkiye girmedim. Bu duruma düştüğüm için çok üzüldüm. Eve gidip üstümü değiştirdim. Melih'le konuşmak için dışarı çıktım. Yanıma evden ekmek bıçağı aldım. Çünkü Melih sürekli bıçakla geziyordu. Amacım kendimi korumaktı. Melih ile tartışırken bıçağı havaya kaldırdım. Üstüme yürüyünce bıçak göğsüne saplandı. Daha sonra bıçağı göğsünden çıkarıp beni kovalamaya başladı. Amacım öldürmek değildi. Dediklerini kendime konduramadım. Babam duyar diye çok korkmuştum."

Eskişehir 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Aleyna İ.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Şubat 2018 tarihine erteledi.

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