Darbe üssünde 30 meçhul sivil

Akıncı Üssü davasının bilirkişileri, darbe girişimi sırasında, üste haklarında dava açılanların dışında, 30 meçhul sivil tespit etti.

Darbe girişiminin iki kritik noktası Genelkurmay Karargahı ile Akıncı Üssü'ndeki darbe faaliyetlerine ilişkin davalara bakan iki ayrı mahkeme, dava dosyasındaki görüntüleri, inceleme yapılıp rapor hazırlanması için bilirkişi heyetlerine vermişti.

Akıncı Üssü Davası'na bakan Ankara 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin görevlendirdiği heyet, tanıkların "Adil Öksüz'ü orada gördük" dedikleri 143'üncü Filo Öğretmenler Gazinosu'nu gören kamera kayıtlarını incelerken onlarca sivil kişi tespit etti. Bunlardan bir kısmı, Kemal Batmaz ve Hakan Çiçek gibi bilinen sivil imamlardı. Ancak 30'unun kimliği belli değildi.

Bilirkişiler durumu, Akıncı Üssü Davası'na bakan 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne bildirdi. Mahkeme, bu kişilerin kimliklerinin belirlenmesinin dava için önem taşıdığını değerlendirerek kimliklerin belirlenmesi için çalışma yapılmasını istedi.

SİVİLLER SORUŞTURMASI

Bu gelişme üzerine, Ankara Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı Suçlar Bürosu savcıları yeni bir "Akıncı sivilleri soruşturması" başlattı. Başsavcılık bu kapsamda, esrarengiz sivillerin kimliklerinin belirlenmesi için Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Emniyet Genel Müdürlüğü, Genelkurmay Başkanlığı ve Akıncı Üssü'nün bağlı olduğu Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yazı yazarak sivil şahısların kim olduklarının bilinip bilinmediğini sordu. Akıncı Üssü'nün 15 Temmuz ve öncesine ait ziyaretçi kayıtları bu kapsamda yeniden incelenecek. Emniyet Genel Müdürlüğü de yüz eşleştirmeleriyle kimlik tespiti yapmaya çalışacak.

SABAH