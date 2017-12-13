13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Draghi`den bir ilk bekleniyor

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Draghi`den bir ilk bekleniyor
﻿Piyasa, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi`nin ilk kez paylaşacağı 2020 enflasyon tahminlerine büyük anlam yükledi.
Draghi`den bir ilk bekleniyor Draghi`den bir ilk bekleniyor Draghi`den bir ilk bekleniyor

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin Banka'nın Yönetim Konseyi'nin Perşembe günü yapacağı toplantının ardından düzenleyeceği basın toplantısında 2020 yılı enflasyontahminini ilk kez açıklaması bekleniyor.

MUFG analistleri yaptıkları değerlendirmede, ECB'nin 2020 yılı için ortaya koyacağı enflasyontahmininin varlık alım programının geleceği konusunda işaret olacağını öngörüyorlar.

2020 yılı için enflasyon tahmininin ECB'nin yüzde 2 hedefine yakın olması halinde varlık alım programının 2018 sonunda tamamlanma yolunda olduğu mesajının alınacağını ifade eden MUFG, 2019'da faiz artırımları beklenebileceğini vurguladı. 

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