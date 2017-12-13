Bakan müjdeyi verdi! Türkiye kart geliyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ‘Türkiye Kart’ isimli yeni bir kart çıkaracaklarını belirterek, "PTT’den alınacak bu kartla tüm illerde toplu taşımaya binilebilecek." dedi.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 2018’de yeni bir kart uygulamasına geçmeyi planladıklarını ve projenin isminin “Türkiye Kart” olacağını açıkladı.

Hürriyet’ten Hacer Boyacıoğlu'nun sorularını yanıtlayan Arslan, PTT’nin 4 bin 600 noktası üzerinden bu kartın alınabileceğini belirterek , “Kredi kartıyla yapabildiğiniz her şeyi yapabileceksiniz. Bununla sınırlı değil, İstanbul başta olmak üzere tüm belediyelerle anlaşmalar yapıyoruz. Otobüsünden, metrosuna her yerde geçecek. İl değiştirdiğinizde ayrı bir kart almanız gerekmeyecek. Milli parklarda, müzelerde, uçaklarda her yerde geçecek” dedi.

Amaçlarının tek bir kartla her türlü finansal işlemi yapmak olduğunu vurgulayan Arslan, “Dünyada örnekleri çok az. Birçok ülkeye bunu ihraç da edebiliriz” ifadelerini kullandı.