Türkiye'den flaş Kudüs açıklaması!

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizler, diğer ülkeleri Filistin Devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kudüs’ün kutsiyetine ve tarihi statüsüne el uzatılmasına asla el veremeyiz. Bugün yapılacak olağan üstü zirve İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecektir. Bu davayı bu bayrağı hep beraber daha ileriye taşıyacağız” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada “Doğu Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak tanıyan bizler, diğer ülkeleri Filistin Devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz" dedi.

Flistin’in her geçen gün daha fazla toprağının gasp edildiğini aktaran Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Geldiğimiz noktada Filistin Devletinin tanınmasının barış sürecine atıfla geçiştirilmesi mümkün değildir. Bizler diğer ülkeleri Filistin’i 1967 sınırları içerisinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya davet etmeliyiz. Hayati önem arz eden diğer bir husus Filistinli kardeşlerimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasıdır. Bu mücadelede hukuk çizgisinden elbette ayrılmayacağız. Provokasyonlara kapılmayacağız.. İslam İşbirliği teşkilatının tüm organlarının ve Kudüs komitesi ile Kudüs temas grubu ile sağlayacağı destek çok önemlidir. Bu mekanizmaları aktif şekilde kullanmamızda fayda var. Kudüs’ün kutsiyetine ve tarihi statüsüne el uzatılmasına asla el veremeyiz. Bugün yapılacak olağan üstü zirve İslam ümmetinin mücadele azmini gösterecektir. Bu davayı bu bayrağı hep beraber daha ileriye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.