473 öğrenci hastaneye kaldırıldı! Zehirlendiler...

Fener mahallesindeki RTEÜ Kampüs yemekhanesinde dün öğle ve akşam yemeğinde çıkan İzmir Köfte’den yiyen öğrenciler bir süre sonra kusma, mide bulantısı ve ishal şikayetleri nedeniyle Rize Devlet Hastanesi ve RTEÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvurmaya başladı. Yedikleri yemekten zehirlenen kız ve erkek öğrencilerin hastanelere akını gece boyunca devam ederken, sayı bugün sabah saatlerine kadar 473’e ulaştı. Rize İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ’Acil’ koduyla göreve çağrılan doktor, hemşire ile sağlık personelleri gece boyunca yoğun bir mesai yaptı. Öğrencilerden 463’nün hastanelerden taburcu edildiği 10 öğrencinin ise yatarak tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SAĞLIK PERSONELİ GÖREVE ÇAĞRILDI

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelere başvuran öğrenci sayısındaki artış üzerine Rize İl Sağlık Müdürlüğü Acil koduyla doktor, hemşire ile sağlık personellerinigörevlerinin başına çağırdı.Rizedeki 2 hastanede artan başvurular nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

RTEÜ REKTÖRÜ: GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Karaman, kampusda yenilen yemekten sonra rahatsızlanan öğrencilerin hastanelere başvurmayı sürdürdüğünü ve müdahale edildiğini söyledi. Karaman, olayın neden kaynaklandığının araştırılmaya başlandığını da ifade etti.

ÖĞRENCİLER ÜNİVERSİTE KAMPUSUNDEKİ YEMEKTEN ZEHİRLENDİ

Kredi ve Yurtlar Kurumu Rize İl Müdürü Necmettin Yavaşi, zehirlenme olayının hemen ardından öğrencilerin durumu ile ilgili araçtırma yapıldığını belirtti. Öğrencilerin yurtta değil, kampusda yedikleri öğlen yemeği sonrası rahatsızlanmaya başladıklarını ifade eden Yavaşi şunları söyledi:

"Öğlen üniversite kampusunda yemek yediler sonra yurtlarına döndüler. Saat 16.00’dan sonra karın ağrısı ve ishal şikayeti ile bize başvurdular. Öğrencileri hastanelere sevk ettik. Yurtlarda ve evlerde de kalan öğrencilerde var. Üniversite kampusunda yedikleri yemekten dolayı şikayetleri oldu. Tedavileri sürüyor. Sağlık ekipleri müdahale ediyor. Ciddi bir durum yok. Şikayetleri azalanlar taburcu ediliyor. Ailelerinin endişe etmesine gerek yok. Doktorlar gıda zehirlenmesi olduğunu söylüyorlar."

VALİ AÇIKLAMA YAPTI

Vali Erdoğan Bektaş, Rize Devlet Hastanesi acil servisine gelerek öğrencileri ziyaret etti. Geçmiş olsun dileklerini ileten Bektaş, öğrencilerin sağlık durumları hakkında İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe ve diğer ilgililerden bilgi aldı. Bektaş, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Toplu yemek çıkan yerlerde bu tür olaylar yaşanmaması için her şeye dikkat edildiğini ancak zaman zaman böyle sıkıntılar olabildiğini dile getiren Bektaş, şöyle konuştu:

"Üniversitemizde 3 bin civarında öğrenci ve personel yemek yiyor. Öğlen pişen yemek akşam da servis ediliyor. Çocuklarla ve doktorlarla görüştük, hastanedeki tabloda bir problem yok. Öğrencilerimizin ailelerine bu haberi söyleyebiliriz, endişelenmesinler. Çocuklarda, bizi endişeye sokacak bir tablo yok çok şükür."

İşin her yönüyle araştırıldığını vurgulayan Bektaş, şöyle devam etti:

"Mutfaklardan, yurtlardan, o yemeğin gittiği her yerden numuneler alınıyor, tüm yemek çeşitleri tahlil ediliyor. Sabaha kadar arkadaşlar çalışacak ve bulguları kamuoyu ile paylaşacağız. Şu anda sadece tahminlerde bulunabiliyoruz, öğle yemeği akşam da yendiği için bekleme süresi dolayısıyla bir bozulma ihtimali var. Bunun ne kadar doğru olup olmadığını tahlillerle kararlaştıracağız. Geçmiş olsun, demek ki çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Üniversitemiz de çok daha fazla dikkatli olacaktır. Bu olayın nasıl, niçin meydana geldiği ve sorumluları hakkında gerekli işlemin yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın."

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Karaman ise böyle bir olayın tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirin alınacağını vurgulayarak, "Sorun atlatılmış gibi görünüyor." ifadesini kullandı.