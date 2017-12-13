Türk dünyası ortak ordusunu kuruyor

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan'ın katılımıyla ortak bir askeri birlik oluşturuluyor.

Türk dünyası, 2013’te ilk adımları atılan, dünya barışı için çalışacak Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne benzer bir yapılanmaya giderek Avrasya Askeri Gücü'nü kuruyor. İlk etapta Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılacağı bu gücün adı ''Avrasya Askeri Statülü Kollluk Kuvvetleri'', sembolü ''at'' ve ''dört yıldız'' olacak.

Türkiye’yi Jandarma Genel Komutanlığı’nın temsil edeceği bu güç, 2018’de resmen faaliyete geçecek ve sadece barış için çalışacak. Kurulmasına 2013’te karar verilen ancak Moğolistan’ın Avrasya Askeri Gücü’ne katılacak askeri teşkilatı lağvettiği için beklemeye alınan ortak ordu için çalışmalar yeniden başlatıldı.

Avrasya’da bulunan askeri statülü kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak maksadıyla, kurulacak Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı 2018’de harekete geçecek.

JANDARMA TEMSİL EDECEK

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılımıyla kurulacak ortak ordu dünya barışı için çalışacak. Türkiye’yi Jandarma Genel Komutanlığı temsil edecek ve her ülke için belirlenen kontenjan kadar Jandarma personeli görevlendirilecek. Türkiye adına birlikte görev alacak jandarma personeli diğer ülke kolluk kuvvetlerine de eğitim verecek. Türkiye’nin öncü olduğu güç, BM Barış Gücü gibi çalışacak. Teşkilatın sembolünü bu ülkelerin kültürlerinde büyük bir öneme sahip olan ''at'' figürü oluşturacak. Üzerinde ise dört ülkeyi temsil eden yıldızlar yer alacak.

BÜYÜKELÇİLİKLERİ JANDARMA KORUYACAK

Jandarma Genel Komutanlığı, dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve bölgesel barışın yeniden tesisi maksadıyla BM, AB, NATO bünyesinde icra edilen Barışı Destekleme Harekatı çerçevesinde birlik ve personel görevlendirilerek katkı sağlıyor. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde oluşturulacak İçişleri Bakanlığı müşavir kadrolarına Dışişleri Bakanlığı misyon koruma kadrolarına, BM ve NATO kadrolarına Jandarma personeli atanacak.

Türkiye’nin yurt dışındaki büyükelçiliklerini bugüne kadar emniyet özel kuvvetler koruyordu. Bundan sonra Jandarmanın seçkin birliklerinden çıkan timler koruyacak. Jandamada en az beş yıl görev yapmış, değerlendirme notu 90 puan ve üzerinde olan subaylar koruma amiri, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ise koruma memuru olarak görevlendirilecek. Görev süreleri 1+1 yıl olacak.