13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:40Güneş 08:13Öğle 13:05İkindi 15:23Akşam 17:44Yatsı 19:10
    • 10°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -1°C Ağrı
    • 2°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 11°C Antalya
    • 3°C Artvin
    • 7°C Aydın
    • 4°C Balıkesir
  • BIST: 109.162 0.10
  • Altın: 153,435 -0.30
  • Dolar: 3,8395 0.05
  • Euro: 4,5099 0.11

Türk dünyası ortak ordusunu kuruyor

»
Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan'ın katılımıyla ortak bir askeri birlik oluşturuluyor.
Türk dünyası ortak ordusunu kuruyor
Türk dünyası ortak ordusunu kuruyor Türk dünyası ortak ordusunu kuruyor Türk dünyası ortak ordusunu kuruyor

Türk dünyası, 2013’te ilk adımları atılan, dünya barışı için çalışacak Birleşmiş Milletler Barış Gücü'ne benzer bir yapılanmaya giderek Avrasya Askeri Gücü'nü kuruyor. İlk etapta Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılacağı bu gücün adı ''Avrasya Askeri Statülü Kollluk Kuvvetleri'', sembolü ''at'' ve ''dört yıldız'' olacak. 

Türkiye’yi Jandarma Genel Komutanlığı’nın temsil edeceği bu güç, 2018’de resmen faaliyete geçecek ve sadece barış için çalışacak. Kurulmasına 2013’te karar verilen ancak Moğolistan’ın Avrasya Askeri Gücü’ne katılacak askeri teşkilatı lağvettiği için beklemeye alınan ortak ordu için çalışmalar yeniden başlatıldı. 

Avrasya’da bulunan askeri statülü kolluk kuvvetleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamak maksadıyla, kurulacak Avrasya Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilatı 2018’de harekete geçecek. 

JANDARMA TEMSİL EDECEK

Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan’ın katılımıyla kurulacak ortak ordu dünya barışı için çalışacak. Türkiye’yi Jandarma Genel Komutanlığı temsil edecek ve her ülke için belirlenen kontenjan kadar Jandarma personeli görevlendirilecek. Türkiye adına birlikte görev alacak jandarma personeli diğer ülke kolluk kuvvetlerine de eğitim verecek. Türkiye’nin öncü olduğu güç, BM Barış Gücü gibi çalışacak. Teşkilatın sembolünü bu ülkelerin kültürlerinde büyük bir öneme sahip olan ''at'' figürü oluşturacak. Üzerinde ise dört ülkeyi temsil eden yıldızlar yer alacak.

BÜYÜKELÇİLİKLERİ JANDARMA KORUYACAK

Jandarma Genel Komutanlığı, dünyanın değişik bölgelerinde meydana gelen krizlerin önlenmesi ve bölgesel barışın yeniden tesisi maksadıyla BM, AB, NATO bünyesinde icra edilen Barışı Destekleme Harekatı çerçevesinde birlik ve personel görevlendirilerek katkı sağlıyor. Ayrıca dünyanın çeşitli ülkelerinde oluşturulacak İçişleri Bakanlığı müşavir kadrolarına Dışişleri Bakanlığı misyon koruma kadrolarına, BM ve NATO kadrolarına Jandarma personeli atanacak.

Türkiye’nin yurt dışındaki büyükelçiliklerini bugüne kadar emniyet özel kuvvetler koruyordu. Bundan sonra Jandarmanın seçkin birliklerinden çıkan timler koruyacak. Jandamada en az beş yıl görev yapmış, değerlendirme notu 90 puan ve üzerinde olan subaylar koruma amiri, astsubay ve uzman jandarma çavuşlar ise koruma memuru olarak görevlendirilecek. Görev süreleri 1+1 yıl olacak. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kudüs Zirvesi'ne Rusya bile geldi, o ülke yok!Kudüs Zirvesi'ne Rusya bile geldi, o ülke yok!İstanbul'da düzenlenecek olan Kudüs zirvesine Rusya'dan bile temsilci gelirken Suudi yetkililer lider bazında daveti geri çevirdi.
Uyan Müslüman!Uyan Müslüman!Mahmud Esad Coşan Araştırma ve Eğitim Merkezi'nin hazırladığı merhum Esad Coşan Hocaefendinin Kudüs'le ilgili sohbetinin yer aldığı video sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Eller tetikte! Afrin için hazır bekliyorlarEller tetikte! Afrin için hazır bekliyorlarSon zamanlarda gözlerin çevrili olduğu PYD denetimindeki Suriye'nin Afrin kentine Türkiye'nin olası operasyonuna muhalifler de destek verecek.
Türk dünyası ortak ordusunu kuruyorTürk dünyası ortak ordusunu kuruyorTürkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Moğolistan'ın katılımıyla ortak bir askeri birlik oluşturuluyor.
Kaza yapan kadın sürücü şoka girdiKaza yapan kadın sürücü şoka girdiMaltepe’de, otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan araç sürücüsü kadın gözyaşlarına boğuldu.
Türkiye'den flaş Kudüs açıklaması!Türkiye'den flaş Kudüs açıklaması!Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bizler, diğer ülkeleri Filistin Devletini 1967 sınırları temelinde ve başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde tanımaya teşvik etmeliyiz"
  • Darbe üssünde 30 meçhul sivil13 Aralık 2017 Çarşamba 09:31
  • Liseli Aleyna'nın ifadesi kan dondurdu!13 Aralık 2017 Çarşamba 09:29
  • Vatandaş isyan edip müftüye koştu13 Aralık 2017 Çarşamba 09:26
  • Uzmanlardan çok kritik hava durumu uyarısı13 Aralık 2017 Çarşamba 09:23
  • Maden ocağında göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi13 Aralık 2017 Çarşamba 09:10
  • 28 Şubat mağdurlarına adalet uğramadı!13 Aralık 2017 Çarşamba 08:55
  • Türkiye'ye getirilecek!12 Aralık 2017 Salı 22:10
  • 300 Müslüman alimden ABD çağrısı12 Aralık 2017 Salı 21:44
  • Cemaati sürekli uyarıyordu, kendi dolandırıldı12 Aralık 2017 Salı 20:40
  • Doğu Anadolu Gözlemevi kızılötesini de 'görecek'12 Aralık 2017 Salı 19:20
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri