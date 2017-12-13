Eski döviz şirketinin faaliyetleri durduruldu

Borsa İstanbul, Hayyam Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. ve Marmara Kıymetli Madenler Ticareti A.Ş.'nin faaliyetlerinin durdurulduğunu bildirdi.

Rıza Sarraf bir dönem adı Duru Döviz olan şirketi Hayyam Döviz olarak değiştirip satmıştı.



BIST'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Hazine Müsteşarlığının yazıları ile, faaliyetlerine kesintisiz bir yıl süre ile ara verdiklerinin anlaşılması nedeniyle Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelik'in 21 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca, Hayyam Döviz ve Kıymetli Madenler Ticaret A.Ş. (Üye kodu:WBS) ve Marmara Kıymetli Madenler Ticareti

A.Ş.'nin (Üye kodu:WBK) faaliyet izinlerinin iptal edildiği bildirilmiş olup, anılan aracı kuruluşların Borsamızdaki faaliyetleri 12/12/2017 tarihi itibarıyla durdurulmuştur. "