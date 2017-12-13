Süleymani mesaj gönderdi: Hazırız!

'Kara Şovalye' lakaplı İran Devrim Muhafızları’nın dış operasyonlardan sorumlu özel Kudüs Gücü'nün komutanı General Kasım Süleymani, Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihat hareketinin komutanlarıyla telefonda görüştü.
İngiliz Reuters ajansının İranlı Sepah News haber sitesinden aktardığına göre Süleymani bu görüşmelerde İran’ın Filistinli İslami direniş hareketlerine tam desteğini taahhüt etti.
General Süleymani, ayrıca bölgedeki tüm direniş güçlerinin Mescid-i Aksa'yı savunmaya hazır olduğunu da kaydetti.