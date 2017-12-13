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"Ev sahipleri daha fazla vergi ödeyecek"

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"Ev sahipleri daha fazla vergi ödeyecek"
Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren Torba Yasa ile birlikte ev sahipleri 2017 yılında elde edilen gelirlere de uygulanmak üzere artık daha fazla vergi ödeyecek.

Torba yasayla getirilen değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mazars Denge İstanbul Vergi Ortağı Yeminli Mali Müşavir Dr. Numan Emre Ergin, " Kira gelirlerinden indirilecek giderlerin belirlenmesinde kullanılan yöntemlerden birisi olan götürü gider uygulamasında, götürü gider oranı 2017 yılında elde edilen gelirlere de uygulanmak üzere yüzde 25’ten yüzde 15’e indirildi. Bu durum ise ev sahiplerinin kira gelirleri nedeniyle daha fazla vergi ödeyecekleri anlamına gelmektedir. Örneğin, başka bir gelirin olmadığı varsayımıyla, bir gayrimenkulün aylık 2 bin lira üzerinden konut olarak kiraya verilmesi durumunda yüzde 17 daha fazla vergi ödenecektir" dedi.

"EV SAHİBİ ESKİYE GÖRE DAHA AZ GİDER YAZACAK"

Dr. Ergin, Torba Yasa'nın yürürlüğe girmesiyle pek çok alanda yapılan vergi artışlarıyla birçok vatandaşın etkileneceğini söyledi. Yeni düzenlemeyle götürü giderinin yüzde 25'den yüzde 15'e çekildiğini belirten Dr. Ergin, şöyle konuştu:

"Götürü gideri mesela aylık 2 bin lira kira geliriniz var 12 ile çarpıyorsunuz yıllık 24 bin lira gelir elde edilmiş oluyor. Bu kira gelirini elde etmek için belli giderler yapıyorsunuz mesela eve tadilat yapılmıştır, kira çıkmıştır evde kırık, dökük vardır; onları 24 binden düşüyorsunuz, diyelim ki 5 bin lira gider oldu 19 bin lira üzerinden vergi ödüyorsunuz. Kanun koyucu 'ben size ikinci bir hak tanıyorum kaç lira gideriniz var onunla uğraşmayın ben size gelirinizin yüzde 25'ini gider yazdırırım yani yıllık gelir olan 24 binin yüzde 25'ini gider yazıp o da 6 bin yapıyor 18 bin üzerinden vergisini alırım' diyor. Şimdi Torba Yasa ile kanunda yapılan değişiklikle bu yüzde 25 oranı yüzde 15'e çektiler. Yani ev sahibi eskiden daha çok gider yazacakken şimdi daha az gider yazacak. Dolayısıyla ev sahipleri daha fazla vergi ödeyecek. 2 bin lira kira geliri olan birisi eskiden 2 bin 365 lira vergi ödüyorken şimdi 2 bin 767 lira vergi ödeyecek yani 400 liralık bir artış var. Bu da yüzde 17'ye tekabül ediyor."

"PAHALI ARACA BİNEN DAHA FAZLA VERGİ ÖDEYECEK"

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) ise Maliye Bakanı’nın açıkladığı yüzde 40’lık ilk artış oranının altında olsa da ciddi artışlar olduğunu aktaran Dr. Ergin, "Torba yasa ile birlikte MTV’nin hesaplanma yöntemi de değişti. Mevcut durumda araç yaşı ve motor silindir hacmine göre hesaplanan MTV, bundan sonra bu kriterlere ilave olarak taşıt değeri dikkate alınarak hesaplanacak. Yani pahalı arabaya binen daha fazla vergi ödeyecek" diye konuştu.

"EĞER ARACIN DEĞERİ 100 BİNİ AŞIYORSA YÜZDE 30 DAHA FAZLA VERGİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Eski sisteme göre 100 bin lirayı geçen 1600 ile 1800 cm³ motor hacmine sahip  bir araç yeni yılda alınacaksa eskiye göre yüzde 20 daha fazla vergi ödeneceğini dile getiren Dr. Ergin,şunları söyledi:

"Eğer aracın değeri 100 bini aşıyorsa yüzde 30 daha fazla vergi ödeyeceksiniz. Aracın değeri 40 binin altında ve 1300 cm³ motor hacmine sahipse vergi artışı yok.  Hangi oranda vergi ödeneceği ise aracın kayıt ve tescil tarihine göre belirlenecektir. 1 Ocak 2018’den sonra kayıt ve tescil edilecek araçlar için torba yasayla getirilen yeni (I) sayılı tarife uygulanacakken, 1 Ocak 2018 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen araçlar için MTV Kanunu’na eklenen geçici  8'inci maddedeki tarife uygulanacaktır."

"EMLAK VERGİSİNDE ARTIŞLAR YÜZDE 50 İLE SINIRLANDIRILDI"

Dr. Ergin, Torba Yasa ile yaz aylarında da sıkça gündeme gelen Emlak Vergisi’ndeki fahiş artışlara müdahale edildiğini vurgulayarak şöyle konuştu:

"Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 23'üncü  madde ile takdir komisyonlarınca 2017 yılında 2018 yılı için takdir edilen asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri, 2017 yılı için uygulanan birim değerlerinin yüzde 50'sinden fazlasını aşması durumunda, 2018 yılına ilişkin bina ve arazi vergi değerlerinin hesabında, 2017 yılı için uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin yüzde 50 fazlasının esas alınacağı belirtildi. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılında ödenecek emlak vergisinin hesaplanmasına temel alınan vergi değerine yüzde 50’lik bir üst sınır getirilmek suretiyle tartışmalara ve davalara neden olan bir soruna çözüm getirilmiştir."

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