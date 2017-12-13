Canavar görüldü! Sosyal medyayı sallayan kare

Avustralya'nın doğusundaki Queensland eyaletinde devriye gezen polislerin gördüğü yoldan geçen canavar piton, dünyada büyük yankı uyandırdı.
Akşam saatlerinde karşılaştıkları dev pitonun fotoğrafı, sosyal medyada anında fenomen oldu.
BBC'ye konuşan polis yetkilileri, "Dürüstçe söylemek gerekirse beş metrenin üzerindeydi" dedi.
Polisin resmi hesabından paylaştığı kare iki milyonu aşkın görüntülendi, 10 binden fazla yorum aldı. Yılanın görüldüğü nokta Cairns şehrinin yaklaşık 345 kilometre kuzeyinde bulunan Wujul Wujul.
Avustralya'nın en büyük yılanları, yedi metreyi aşabiliyor.