13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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İstanbul'da toplanan Müslüman liderlere çağrı

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Dünya Müslüman Alimler Birliği, İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü zirvesine katılacak liderlere Kudüs için net tavır koyma çağrısında bulundu.
İstanbul'da toplanan Müslüman liderlere çağrı
İstanbul'da toplanan Müslüman liderlere çağrı İstanbul'da toplanan Müslüman liderlere çağrı İstanbul'da toplanan Müslüman liderlere çağrı

Dünya Müslüman Alimler Birliği, bugün İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü zirvesine katılacak liderlere birlik olma ve Kudüs'ün kurtuluşu için yol haritası belirleme çağrısı yaptı.

Birliğin internet sitesinde yayımlanan mesajda zirveye katılacak liderlere hitaben şu ifadelere yer verildi:

"Barışçıl projelerin hiçbiri İsrail'i, Kudüs'ü Yahudileştirme çalışmasından alıkoymadı, hatta yerleşim birimleri inşası daha da arttı. Bu nedenle düzenleyeceğiniz zirvenin ve ümmetin sloganı 'birlik ve kurtuluş' olsun. Halihazırda yapılması gereken budur."

Zirvenin zor şartlar altında gerçekleştiğine işaret edilen mesajda, zirvede mevcut krizlerden kurtuluşu sağlayacak stratejik bir plan geliştirilmesi temennisinde bulunuldu.

"Kudüs, peygamberlerin size emanetidir. Ümmetimiz, Kudüs'ü ve işgal altındaki Filistin topraklarını fikir birliğine varmadan ve ülkelerinin konumunu güçlendirmeden kurtaramaz." ifadesine yer verilen mesajda, ABD yönetiminin boykot edilmesi gerektiği vurgulandı.

Birliğin mesajında ayrıca, liderlere, Suriye, Yemen, Libya ve Arakan'daki sorunlara çözüm bulma çağrısı yapıldı.

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İstanbul'da toplanan Müslüman liderlere çağrıİstanbul'da toplanan Müslüman liderlere çağrıDünya Müslüman Alimler Birliği, İstanbul'da düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) olağanüstü zirvesine katılacak liderlere Kudüs için net tavır koyma çağrısında bulundu.
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