13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Piyasalar Fed kararlarını bekliyor

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Piyasalar Fed kararlarını bekliyor
FOMC`nin faizleri 0,25 baz puan artırarak yüzde 1,25-1,50 aralığına çekmesi beklenirken, FOMC üyelerinin 2018'e ilişkin açıklanacak beklentileri piyasaların yönünü belirleyecek
Piyasalar Fed kararlarını bekliyor Piyasalar Fed kararlarını bekliyor Piyasalar Fed kararlarını bekliyor

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün başlayan ve bu akşam sona erecek Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısından çıkacak kararlara odaklandı.

FOMC'nin, bugün sona erecek yılın son toplantısında faizleri 0,25 baz puan artırarak yüzde 1,25-1,50 aralığına çekmesi beklenirken, FOMC üyelerinin 2018 yılına ilişkin açıklanacak beklentileri piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacak.

Analistler, 0,25 baz puanlık faiz artışının piyasalarda fiyatlandığını belirterek, gözlerin karar metnindeki noktasal grafik ve ekonomik beklentilerde olacağını kaydetti. Noktasal grafiğin, FOMC üyelerinin 2018 yılına ilişkin faiz artırım beklentilerini gösterdiğini ifade eden analistler, karar sonrası Fed Başkanı Janet Yellen'ın açıklamalarının da takip edileceğini bildirdi. Analistler, 2017'yi üç faiz artışı ile tamamlamaya hazırlanan Fed'in, 2018'e yönelik faiz beklentisinin başta dolar kuru olmak üzere piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını vurguladı.

ABD'de Fed kararları beklenirken, vergi reformu için devam eden uzlaşma süreci de gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Dün ABD'de vergi reformu için uzlaşma sürecine giren Cumhuriyetçi Kongre üyelerinin, kurumlar vergisi oranını yüzde 20 yerine yüzde 21'e indirme konusunda anlaştığına ilişkin basına yansıyan haberlerin ardından Dow Jones endeksi yüzde 0,49 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,15 değer kazanırken, Nasdaq endeksi yüzde 0,19 geriledi.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan ZEW endeksleri net bir sinyal vermezken, İngiltere'de enflasyon yıllık yüzde 3,1 ile beklentileri aştı. Verilerin ardından pozitif görünümünü devam ettiren borsalarda Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,46, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,75 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 yükseliş kaydetti.

Bugün Japonya'da açıklanan makine siparişleri verisinin beklentilerin oldukça üzerinde artmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5 değer kaybetti. Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,3 yükseldi.

Yurt içinde, bu akşamki Fed ve yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararları öncesinde kurlarda sakin bir seyir izlenirken, BIST 100 endeksi de 3 günlük hızlı yükselişin ardından dün yüzde 0,1'lik sınırlı düşüşle günü 109.050 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt dışında veri ve haber gündeminin yoğun olduğunu belirterek, BIST 100 endeksinin 109.300 direncinin üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda alımların güçleneceğini, olası düşüşlerde ise 106.400 seviyesinin destek konumuna geldiğini kaydetti.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Almanya, kasım ayı TÜFE

12.30 İngiltere, ekim ayı işsizlik

13.00 Avro Bölgesi, ekim ayı sanayi üretimi

16.30 ABD, kasım ayı TÜFE

22.00 ABD, Fed faiz kararı

22.30 ABD, Fed Başkanı Janet Yellen'ın basın toplantısı

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