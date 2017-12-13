Hükümetten 2017 büyüme tahmini

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Büyüme beklentimiz 10-10.5 bandındaydı. Piyasanın beklentisi 9 civarındaydı. Ülkemiz açısından memnuniyet verici sonuç ortaya çıktı. Önemli hususlardan biri sanayi üretimindeki önemli artış, demek ki sanayideki çarklar işliyor. Yatrırımlarda da artış söz konusu, 2018 yılında yatırımların daha da iyi noktaya geleceğini düşünüyorum. Gelecek yıl da bu büyümemiz sürecek.

(Bu yılın sonunda teşviklerin bitmesinin büyümedeki etkisi) Teşviklerin olduğu 3 kalem mobilya, konut ve beyaz eşyada artış görüldü 3. çeyrekte ama bu alanlar dışında da artışlar var. Ham çelik üretimi yüzde 18 artmış örneğin. Sadece bu 3 sektöre bağlayıp gelecek yıl için kötü netice düşüncesi doğru değil. İstihdama yönelik teşviklerimzi gözden geçiriyoruz, gelecek yıl da teşvikler olacak. Orta vadeli programımızdan sapmadan tedbirleri alamaya devam edeceğiz.

(Finans sektöründeki büyümede eksi rakam var, daralma mevcut...) Bunun iki nedeni var. 2016’nın 3. çeyreğinde zorunlu trafik sigortalarındaki artış ve sonraki düzenleme ile düşüş. Birinci temel neden bu artış. Diğer etkıen de, geçen yıl mevduat-kredi arasındaki makas daha fazlaydı bu yıl daralmış durumda...

(2017 büyüme tahminiz?) 4. çeyrekteki göstergeler iyi gidiyor, ihracat iyi gidiyor. Yüzde 7’nin üzerinde bir büyüme göstereceğimize inanıyorum.

Döviz arttığında inanılmaz bir olumsuz hava estiriliyor.

Turizm gelirleri öngörümüzün 3 milyar dolar üzerinde.