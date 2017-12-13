Galatasaray'da bu sezon kupa maçları dışında şans bulamayan Ryan Donk'a, Süper Lig'den talip çıktığı öğrenildi.
Paul le Guen yönetimindeki Bursaspor'un, Hollandalı futbolcunun şartlarını araştırdığı bildirildi.
Bursa açısından tek sorun, oyuncunun 1.5 milyon Euro'luk yıllık maaşı. Eğer Donk bu paradan yarı yarıya feragat ederse, Yeşil-Beyazlılar'ın Galatasaray'a teklif yapacağı ifade ediliyor.
Donk bu sezon Galatasaray formasıyla sadece Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Sivas Belediyespor maçlarında froma giydi.
13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Ryan Donk'a Süer Lig'den sürpriz talip!
Galatasaray'da bu sezon kupa maçları dışında şans bulamayan Ryan Donk'a, Süper Lig'den talip çıktığı öğrenildi.
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