13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Aydın'da cinayet gibi kaza

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Aydın'da cinayet gibi kaza
Aydın-Muğla karayolunda ters yöne girerek çarpıştığı motosikleti kullanan kişinin ağır yaralanmasına yol açan otomobil sürücüsü polis ekipleri gelmeden kaçtı
Aydın'da cinayet gibi kaza Aydın'da cinayet gibi kaza Aydın'da cinayet gibi kaza

Aydın'da ters yöne girerek çarpıştığı motosikletteki kişinin ağır yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan otomobil sürücüsü ve bu aracı kullandığını iddia eden akrabası gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-Muğla karayolunda sürücüsü ters yönde seyreden 34 UV 6850 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Recep Deveci'nin kullandığı 64 NC 236 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet alev aldı, sürücüsü ise yola savrularak ağır yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan Deveci'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, otomobil sürücüsünün olay yerinde olmadığını fark etti.Bir süre sonra bölgeye gelen Z.B, kazaya karışan otomobili kendisinin kullandığını ve panikleyerek kaçtığını ileri sürdü.Z.B'nin ifadelerinden şüphelenen polisler, bu kişiye yalan beyan vermesi durumunda hakkında işlem başlatacaklarını söyledi.

Bunun üzerine Z.B, otomobili kullanan kişinin akrabası C.B. olduğunu itiraf etti.Kısa süre sonra olay yerine gelen C.B'nin kontrollerinde alkollü olduğu belirlendi.Polis, C.B. ve Z.B'yi gözaltına aldı.

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