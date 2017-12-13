13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Ünlü halk ozanı hayatını kaybetti

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Ünlü halk ozanı hayatını kaybetti
Halk ozanı Ali Kızıltuğ bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. 73 yaşındaki Kızıltuğ, uzun süredir kanser tedavisi görüyordu.
Ünlü halk ozanı hayatını kaybetti Ünlü halk ozanı hayatını kaybetti Ünlü halk ozanı hayatını kaybetti

Halk Ozanı Ali Kızıltuğ Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Ali Kızıltuğ için bugün saat 14:00'te Çankaya-Oran Pir Sultan Abdal CEM evinde erkânı yapılacak. 73 yaşındaki Kızıltuğ'un yarın memleketi Sivas Divriği Mursal Köyü'nde defnedilecek.

KANSER TEŞHİSİ KONULMUŞTU

Ali Kızıltuğ’a geçtiğimiz aylarda kanser teşhisi koyulmuştu.

Onur Akay, "Büyük halk ozanı Ali Kızltuğ, Ankara'da bir özel hastaneye kaldırıldı. Değerli sanatçımızın kalçasında görülen kanser tümörünün, akciğere metastaz yaptığını ailesinden öğrendim. Ali Kızıltuğ, şu anda onkoloji servisinde ışın tedavisi görüyor ve kemoterapi tedavisine başlanacak. Nefes almakta güçlük çeken ve yemeden içmeden kesilen büyük sanatçımız için dualarınızı bekliyorum." paylaşımını yapmıştı.

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