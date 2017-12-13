13 Aralık 2017 Çarşamba24 R.Evvel 1439
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Kudüs kararı 3 dinin temsilcilerince kınandı

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Kudüs kararı 3 dinin temsilcilerince kınandı
Güney Afrika'da Müslüman, Hristiyan ve Yahudi din adamları ile aktivistler, kararı protesto etti.
Kudüs kararı 3 dinin temsilcilerince kınandı Kudüs kararı 3 dinin temsilcilerince kınandı Kudüs kararı 3 dinin temsilcilerince kınandı

Güney Afrika'da, ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma kararı, 3 dinin temsilcileri tarafından protesto edildi.

Ülkenin yasama başkenti Cape Town'da yüzlerce kişi ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için toplandı.

Ortak basın açıklaması yapan Yahudi, Hristiyan ve Müslüman din adamı ile aktivistler, Kudüsü İsrail’in başkenti olarak tanımadıklarını belirttiler.

İsrail’in 1948’den bu yana yaptığı sayısız hukuk ihlalleri ile ün salmış bir devlet olduğunun belirtildiği açıklamada, Güney Afrika hükümetinden İsrail ile diplomatik ilişkilerin asgari düzeye çekilmesi istendi.

Özgür Filistin için Güney Afrika Yahudileri (SAJFP) derneğinden akademisyen Heidi Grunebaum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "2. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin Yahudilere yaptığını bugün Yahudiler Filistinlilere yapıyor." dedi.

Bu durumun dini bir meseleden ziyade bir insan hakları ihlali olduğunu vurgulayan Grunebaum "Kudüs'ün siyasi konumu Birleşmiş Milletler (BM) kararları ile açıkça belirlenmiş olmasına rağmen İsrail 1967’den beri Kudüs'ü sistematik olarak işgal ediyor. Trump, bu açıklamasıyla işgali desteklemenin yanı sıra teşvik etmektedir. ABD yönetiminin Kudüs kararını Yahudiler olarak kesin şekilde kınıyoruz." diye konuştu.

Cape Town St George’s Anglikan Katedrali Papazı Michael Weedir, Trump'ın Kudüs kararının sadece provokatif değil tarihsel gerçekleri yok sayan bir açıklama olduğunu dile getirdi.

Weedir "Kudüs İbrahimi dinlerin kıblesi olup sadece herhangi bir dine değil, hepimize aittir. Askeri ve politik olarak bu kadar etkili bir devletin böyle bir açıklama yapması suçtur." değerlendirmesinde bulundu.

Güney Afrika Müslüman Hukuk Konseyi Başkan Yardımcısı ilahiyatçı Riyad Fataar da İsrail'in tavrını Güney Afrikadaki Apartheid rejimine benzetti.

Fataar, "Bugün burada Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler olarak bir olup İsrail'in uyguladığı Apartheid rejimine karşı ortak bir duruş sergiliyoruz. Birleşmiş Milletler derhal devreye girmelidir. Apartheid tecrübesi yaşamış Güney Afrika hükümetini İsrail ile bütün ilişkileri kesmeye ve Filistin halkına destek olmaya çağırıyoruz." 

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